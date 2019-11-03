Данные о возможном вмешательстве Киева в американские выборы опубликовал Минюст США

Вашингтон, 3 ноября. Бывший глава предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа Пол Манафорт еще в 2016 году настаивал на том, что в выборы президента США в 2016 году вмешивалась не Россия, а Украина. Такие данные содержатся в расследовании экс-спецпрокурора Роберта Мюллера, два года безуспешно искавшего следы мнимого вмешательства Москвы в американские выборы.

Записи, сделанные во время допросов свидетелей, опубликовал телеканал CNN. Согласно полученным данным Манафорт предполагал, что за взломом серверов национального комитета Демократической партии в 2016 году стояла именно Украина.

Согласно данным, предоставленным телеканалу Минюстом, об этой гипотезе Манафорта рассказал бывший заместитель главы предвыборного штаба Трампа Рик Гейтс.

«Гейтс вспомнил, как Манафорт говорил, что взлом, вероятно, был осуществлен украинцами, а не русскими», — указывает один из подчиненных Мюллера, проводивший интервью с Гейтсом.

Кроме того, Гейст заявил, что это предположение о вмешательстве Киева разделяет политконсультант Манафорта Константин Килимник (в США он подозревается в работе на российскую разведку). К слову, Килимник эти подозрения отвергал, уточняет ТАСС.

Напомним, сам Трамп заявил о возможном вмешательстве Украины еще в апреле этого года. Президент США тогда уточнил, что эти данные проверит генпрокурор США Уильям Барр. После этого в сентябре личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани сообщил журналистам, что у него есть доказательства украинского вмешательства. В дальнейшем выяснилось, что Джулиани при поиске этих доказательств обращался за помощью к Манафорту. В июне Трамп созвонился с Зеленским и попросил его провести расследование о том, что к взлому переписки Хиллари Клинтон причастен Киев, а также, что ее похищенные письма могут храниться на сервере на Украине.

Демократическая партия винит во взломе неких российских хакеров. Поисков «русского следа» занимался Роберт Мюллер. По данным американского портала Zerohedge, демократы специально наняли его для поиска доказательств вмешательства Москвы и связей Трампа с Кремлем. Дело в том, что Демократическая партия надеялась с помощью этого объявить Трампу импичмент, выбросить его из президентского кресла, а на его место посадить вице-президента Майка Пенса. Но все тщетно. Два года и миллионы долларов налогоплательщиков вылетели в трубу. В итоге Мюллер был вынужден признать, что ничего не нашел.

Что касается Манафорта, то в марте его приговорили к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в сговоре против США и незаконном лоббировании интересов украинской Партии регионов и экс-президента Украины Виктора Януковича. Помимо этого Манафорта приговорили еще к четырем годам тюрьмы за финансовые преступления во время работы политическим консультантом в Киеве. В столице Украины он трудился;с 2004 по 2016 год.