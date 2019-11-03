Эксперт: Байден обманывает, обвиняя одного Трампа в захвате сирийской нефти

Бывший вице-президент США Джозеф Байден назвал внешнеполитический курс главы страны Дональда Трампа в Сирии как укрепление позиций России в этом регионе. По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, американские власти уже давно себя опорочили на Ближнем Востоке, ведя политику имперской экспансионистской державы.

Накануне Джозеф Байден раскритиковал в интервью The Wall Street Journal политику президента США Дональда Трампа по отношению к Сирийской Арабской Республике (САР). На просьбу прокомментировать отход американских войск с северо-востока Сирии и удержания контроля над нефтегазовыми месторождениями, он сказал, что действия главы Белого дома таким образом укрепляют позиции Сирии, России и Ирана на Ближнем Востоке.

«Все перевернуто вверх дном теперь», - отметил один из наиболее вероятных конкурентов Дональда Трампа на выборах президента в 2020 году. – «Он [Трамп], по сути, заявляет о намерении оккупировать и захватить нефтяные месторождения. С таким же успехом можно установить гигантский плакат для вербовки в «Исламское Государство»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ФАН)».

Ранее Минобороны РФ представило доказательства вывоза нефти из Сирии американскими военными. На опубликованных снимках космической разведки запечатлено, как сирийскую нефть вывозили из Сирии как во время войны с террористами ИГ1, так и после их поражения. При этом Вашингтон официально наложил санкции на поставку нефтепродуктов в САР, распространив запрет на компании своей страны и предприятия других государств.

Как прокомментировал данные Минобороны глава российского МИДа Сергей Лавров, добытая в Сирии нефть вывозится военными на переработку.

«За счет доходов от этой нефти США поддерживают лояльные им вооруженные формирования», - отметил Лавров.

По словам заместителя директора Института истории и политики МПГУ, кандидата исторических наук Владимира Шаповалова, Джо Байден не прав, считая, что позиция России укрепляется как в Сирии, так на Ближнем Востоке, благодаря действиям Дональда Трампа.

«Позиция России в Сирии, как и в целом на Ближнем Востоке укрепились, потому что наша страна пришла на помощь сирийскому народу. Им оказывается военная, политическая и экономическая помощь на протяжении нескольких лет, одержав победу над террористами и вернув стране возможность нормальной мирной жизни. Именно это, а не действия Трампа укрепили наши позиции», - сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) политолог.

Касаемо действий США в Сирии эксперт отметил, что вне зависимости от партийной принадлежности президента, будь то Барак Обама (бывший президент США - прим. ФАН), Трамп, или Байден, США проводится одна и та же политика. Она направленна исключительно на экономические и военно-политические американские интересы. Та территория, которую захватывают американские военные, используется либо для эксплуатации природных ресурсов, как это происходит в Сирии, либо для создания военных баз и последующего геополитического контроля, как это происходит в других странах мира.

«Поэтому фактически слова Байдена не имеют смысла, потому что это нормальная политика США. Политика имперской экспансионистской державы, стремящейся контролировать весь мир. Другое дело, что меняется риторика. Байден, Обама и другие демократические лидеры всячески позиционируют Америку в качестве гаранта свободы и защиты прав человека, и распространения либеральных ценностей, но при этом на практике грабят народы. Трамп же, как и большинство классических республиканских политиков, в общем-то исходит из позиции реальной политики», - сообщил Шаповалов.

Отметим, что в последних числах октября, президент Сирии Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом США. Такую позицию он обозначил тем, что нынешний глава Белого дома честно объясняет мотивы своих поступков, прямо заявляя: «Нам нужна нефть», «Мы хотим избавиться от…», «Мы готовы оказать услуги в обмен на деньги». По словам Асада, такова реальность американской политики.

Напомним, что курдские боевики в 2017 году под предлогом борьбы с «Исламским Государством» захватили нефтяные поля на восточном берегу реки Евфрат. Впоследствии они собирались захватить как можно больше нефтегазовых месторождений при активном содействии США. В результате американские военные наладили контрабанду сирийской нефти через Ирак. Большие колонны груженных фур с краденой нефтью регулярно наблюдались между Аль-Омаром и военной базой США под Аш-Шаддади. Полученные деньги с продажи контрабандных нефтепродуктов разделялись между США, курдами и бандформированиями «ИГ», с которыми были обговорены разделы сфер влияния.

1 Организация запрещена на территории РФ.