Путин в День народного единства примет участие в торжественных мероприятиях

Москва, 3 ноября. Президент РФ Владимир Путин 4 ноября примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня народного единства, в рамках которых по традиции возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«В церемонии возложения примут участие представители религиозных конфессий и молодежных организаций», — говорится в сообщении.

После глава государства отправится в центральный выставочный зал «Манеж». Там президент ознакомится с выставкой под названием «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве». Она продолжает экспозицию «Сокровища музеев России», которая прошла в прошлом году в «Манеже» и восьми региональных центрах страны.

В понедельник Путин также проведет торжественный прием, в рамках которого вручит премию за вклад в укрепление единства российской нации и ордена Дружбы. Последними наградят иностранных граждан за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.

Вечером, по данным пресс-службы Кремля, Путин посетит концерт в зале «Зарядье». В День народного единства выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Участие в мероприятии примут лауреаты XVI международного конкурса имени Чайковского.

День народного единства является государственным праздником с 2005 года. Его отмечают во всех городах России, в особенности в Москве и Нижнем Новгороде, масштабной концертной программой, спортивными и образовательными мероприятиями.

Праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.

Согласно итогам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство россиян считают, что отмечать День народного единства важно. Преимущественно данной позиции придерживается молодежь от 18 до 24 лет.

Федеральное агентство новостей ранее подробно рассказало историю праздника и напомнило, что россиян в этом году ждут трехдневные выходные (2, 3 и 4 ноября).