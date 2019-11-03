Эксперт объяснил, почему США не прекратят воровать сирийскую нефть с другим президентом

Бывший вице-президент США Джо Байден обвинил Дональда Трампа в укреплении позиций России, Сирии и Ирана на Ближнем Востоке. Наиболее вероятный противник действующего президента США на выборах в 2020 году раскритиковал отвод американских войск с северо-востока Сирии и стремление Трампа «оккупировать и захватить сирийские нефтяные месторождения». Политолог Александр Перенджиев уверен, что в случае победы Байдена на президентских выборах США продолжат воровать сирийскую нефть, но делаться это будет более скрытно.

В интервью The Wall Street Journal Джо Байден заявил, что у Дональда Трампа нет внятного внешнеполитического курса, а потому позиции России, Сирии и Ирана на Ближнем Востоке укрепляются.

«Все перевернуто вверх дном теперь, — считает Байден. — Трамп, по сути, заявляет о намерении оккупировать и захватить нефтяные месторождения. С таким же успехом можно установить гигантский плакат для вербовки в ИГ1 («Исламское государство»1, террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран. — Прим. ФАН)».

Однако доцент Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев призвал не расценивать заявление Байдена как его намерение остановить кражу сирийской нефти американцами под прикрытием курдских террористов.

«США не воруют нефть у народа Сирии, они ее грабят нагло и неприкрыто. Накануне Трамп об этом откровенно заявил. А воруют — это когда по-тихому. Так вот Байден хочет, чтобы США были не оголтелыми разбойниками, как при Трампе, а «честными и благородными пиратами», то есть чтобы сирийская нефть выкачивалась американцами прикрыто и элегантно. То есть воровство продолжится — хоть с Трампом и без него, потому что США ни за что не откажутся от своих «экономических интересов» на Ближнем Востоке. А слова Байдена надо расценивать исключительно как элемент политической борьбы с Трампом перед президентскими выборами в 2020 году. И если Байден победит, то, по сути, во внешней политике США ничего не изменится. Да, он уже не будет честно признаваться, что США в Сирии выкачивают нефть, а не борются с террористами. Он будет, как Барак Обама, прикрываться антитеррористической риторикой. Но мы-то знаем, что происходит на самом деле, и этому есть неопровержимые доказательства», — сказал Перенджиев в комментарии Федеральному агентству новостей.

Аналитик напомнил о доказательствах «международного государственного бандитизма» США, предоставленных чуть больше недели назад Минобороны РФ. Речь идет о спутниковых снимках, запечатлевших, как США под прикрытием своих военных и ЧВК незаконно добывают и вывозят нефть с оккупированной курдскими боевиками сирийской территории на восточном берегу Евфрата. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поднял этот вопрос на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговорах в Женеве, назвав действия США в Сирии «преступлением международных масштабов». Глава МИД РФ подчеркнул, что уже «через пару дней после заявления о выводе всех вооруженных сил США из Сирии последовало заявление о том, что они там останутся, и даже те, кто был выведен в Ирак, стали возвращаться на сирийскую территорию под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГ».

«По-моему, это предлог, тем более что еще в марте этого года руководство США публично заявило, что ИГИЛ1 «побежден и уничтожен до конца». Но если брать ситуацию в принципе, то, конечно же, это нелегальное действие», — сказал Лавров в Женеве.

По словам главы МИД РФ, США «защищают» сирийскую нефть только от ее законных хозяев.

«Президенты США меняются, а американская грабительская внешняя политика остается. Изменения могут быть только во внутренней политике, а во внешней, повторюсь, от фамилии президента ничего не меняется. Кандидаты на пост главы Белого дома могут лишь критиковать своих предшественников и конкурентов, но все заинтересованы в том, чтобы обогащаться, обворовывая другие страны и народы. Поэтому заявления Байдена [о действиях Трампа в Сирии] — это лукавство и театрально-политическая риторика. Ее цель — показать, что позиция Байдена и демократов в чем-то отличается от позиции Трампа и республиканцев. Но в отношении Сирии позиция всех внутриполитических сил США консолидирована и всегда будет такой», — добавил Александр Перенджиев.

Напомним, президент Сирии Башар Асад заявлял, что присутствие американских войск в САР и незаконная оккупация американцами части сирийской территории остается важнейшей повесткой дня. При этом Асад назвал Трампа лучшим американским президентом, потому что он честно признался, что США находятся в Сирии, потому что им нужна сирийская нефть.

«Мы оставили в Сирии солдат, так как сохраняем за собой нефть. Мне нравится нефть. Мы сохраняем за собой нефть», — заявил Трамп.

По этому поводу президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обратился к генсекретарю ООН Антонио Гуттеришу с просьбой осудить действия США, которые оккупировали территорию Сирии и фактически занимаются воровством нефти, принадлежащей сирийскому народу, а также в МИД РФ с просьбой созвать по инициативе России внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преступными действиями США в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.