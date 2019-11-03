Российско-турецкое патрулирование обеспечивает в Сирии стабильность после отвода курдов

Москва, 3 ноября. Принятое в рамках российско-турецкого меморандума решение о патрулировании границ в Сирии после отвода курдских боевиков обеспечивает стабильность на турецко-сирийских рубежах. Об этом рассказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Эксперт считает, что достигнутое в Сочи соглашение может способствовать урегулированию ситуации в арабской республике.

«Вопросов в Сирии много. Например, куда деть 70–80-тысячные формирования курдов? Однако относительно сложившейся на границе ситуации, меморандум обеспечивает стабильность на границе и может помочь в урегулировании ситуации в Сирии», — заметил эксперт.

В настоящее время военная полиция России продолжает вести патрулирование сирийских границ вместе с военными Турции в рамках меморандума, подписанного 22 октября в Сочи лидерами двух стран — Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом — для урегулирования ситуации в САР, где с 9 по 22 октября Анкара проводила военную контртеррористическую операцию «Источник мира».

Принятое соглашение установило вывод курдских боевиков из 30-километровой зоны безопасности, прилегающей к сирийско-турецкой границе, а также определило проведение совместного российско-турецкого патрулирования в районах, граничащих с зоной операции турецких ВС.

2 ноября подразделения РФ и Турции провели первое совместное патрулирование в провинциях Алеппо и Хасака.

Как сообщает «Политэксперт», в районе города Камышлы (который не входит в зону патрулирования РФ и Турции) у северной границы Сирии продолжается мониторинг территорий для поддержания безопасности и защиты местного населения.

Наряду с Багдасаровым пользу меморандума отметил эксперт Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Он выразил мнение, что документ освободил сирийцев от террора вооруженных бандформирований курдов на севере Сирии и в целом запустил позитивные процессы в арабской республике, где несколько лет продолжался конфликт.