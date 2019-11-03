Меморандум РФ и Турции подарил Сирии покой после долгого террора курдов и США

Москва, 3 ноября. Меморандум, подписанный в Сочи 22 октября между Россией и Турцией, освободил сирийцев от террора вооруженных бандформирований курдов на севере Сирии. Такое мнение выразил эксперт Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Военная полиция России в настоящее время ведет патрулирование северной границы Сирии, что является одним из пунктов подписанного в Сочи соглашения. Местные жители признались, что до этого момента страдали под гнетом курдских радикалов, которые оккупировали земли и расстреливали граждан, пытавшихся найти пропитание.

Как отметил Шаповалов, меморандум Москвы и Анкары, безусловно, запустил позитивные процессы в Сирии. Курдские боевики при поддержке США практически пользовались индульгенциями Вашингтона на любые преступления — грабили и убивали население, устраивали показательные казни, незаконно качали нефть, принадлежащую сирийскому народу, констатировал эксперт.

По его словам, местные жители воспринимали США как захватчиков, а курдских радикалов приравнивали к террористам, ненавидели их и боялись.

«Понятно, что изменение Россией и Турцией такой ситуации сирийские арабы встретили с восторгом», — передает его слова «Экономика Сегодня».

Шаповалов обратил внимание, что сейчас на севере Сирии восстанавливается мирная жизнь. Местное население, по его словам, перестает бояться за собственные жизни.

Однако курды по-прежнему остаются проблемой всего Ближнего Востока. Москва активно ведет дипломатические процессы, пытаясь добиться разоружения курдских вооруженных бандформирований и интеграции их в жизнь страны.

Напомним, курдские радикалы в 2017 году захватили Заевфратье и нефтяные поля в этом районе и принялись незаконно качать принадлежащую народу Сирии нефть и вывозить ее контрабандой в другие страны.

Военные США, незаконно много лет находящиеся в Сирии, поддерживают курдских боевиков. Они выставили охрану возле месторождений и объявили, что окажут вооруженное сопротивление, если войска Сирии попытаются вернуть недра, принадлежащие государству.

Меморандум по Сирии подписали в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. На основе документа будет строиться дальнейшая политика двух стран по урегулированию ситуации в стране и курдским бандам. Глава МИД РФ Сергей Лавров впоследствии объявил об окончании антитеррористической операции «Источник мира», которую Анкара вела против курдских террористов с 9 по 22 октября.

Среди прочих пунктов документ установил вывод курдских радикалов, сотрудничающих с террористами ИГ1, на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проведение совместного российско-турецкого патрулирования в районах, граничащих с зоной турецкой операции «Источник мира».

1 Организация запрещена на территории РФ.