ДНР сообщила ОБСЕ о готовности к практическому разведению сил в Петровском

Донецк, 3 ноября. Донецкая Народная Республика (ДНР) сообщила ОБСЕ о готовности приступить к практической части разведения сил и вооружений в районе села Петровское. Об этом заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По его словам, в соответствии с достигнутыми договоренностями и согласно с планом-графиком, глава представительства ДНР в СЦКК уведомил мониторинговую миссию о готовности приступить к разведению сил в районе указанного населенного пункта.

Он также отметил, что вся соответствующая исходная информация о ситуации на участке разведения ранее была отправлена в специальную наблюдательную миссию ОБСЕ. Представители киевских властей должны были направить идентичное уведомление, но в настоящее время подтверждения о готовности со стороны украинских силовиков от ОБСЕ не было, сообщает РИА Новости.

Представитель республики напомнил, что в предстоящий понедельник в 13.00 (время совпадает с московским) силами ДНР будет запущена сигнальная ракета, уведомляющая о готовности приступить к разведению сил.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны приступить к разведению сил на участке в районе села Петровское в Донбассе.

Ранее глава дипломатического ведомства Украины Вадим Пристайко объявил о старте разведения войск в городе Золотое. Украинский министр объяснил, что Киев задержал отведение сил, поскольку все действия должны были проверить и подтвердить в мониторинговой миссии.