Джабаров уверен, что участие военной полиции РФ в отводе курдских боевиков вернет мир в Сирию

Москва, 3 ноября. Совместное российско-турецкое патрулирование территории на северо-востоке Сирии и участие военной полиции РФ в отводе вооруженных формирований курдов от сирийско-турецкой границы дает надежду на мир в арабской стране, считает первый зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

По мнению сенатора, если бы Россия не вмешалась в ситуацию, столкновений турецких сил и правительственных войск Сирии было бы не избежать. К счастью, президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября они заключили меморандум о взаимопонимании в Сирии.

«Выполнение пунктов этого документа очень важно и дает основание верить, что положение дел нормализуется, и в Сирию вернется мир», — сказал политик в комментарии изданию Inforeactor.

Напомним, 9 октября Анкара начала проводить антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдских боевиков в Сирии с целью очистить от них территории у сирийско-турецкой границы и создать там зону безопасности. Дамаск был против этой операции, в итоге возникла реальная угроза столкновения подразделений САА с бойцами ВС Турции.

Нежелательность такого сценария очевидна, ведь и Турция, и Сирия борются против террористов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1.

«Участие военной полиции РФ по сути устраняет такую опасность, поскольку вместе с сирийцами патрулируют территорию и наши военные полицейские, что заставило курдские отряды отойти от линии соприкосновения», — заключил Джабаров.

Напомним, 1 ноября первый российско-турецкий патруль проверил отвод курдских боевиков на севере Сирии. После этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что эта цель была выполнена досрочно. После этого стартовало совместное российско-турецкое патрулирование территорий на глубину до десяти километров от пограничной зоны на запад Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.