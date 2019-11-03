Парикмахера Роналду нашли мертвым в одном из отелей Цюриха

Цюрих, 3 ноября. Рикардо Маркеса Феррейра — главного парикмахера нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду — нашли мертвым в одном из отелей в швейцарском Цюрихе, сообщили СМИ.

Как рассказала сотрудница гостиницы, она обнаружила тело мужчины в минувшую субботу, когда собиралась убирать занятую им комнату. Она уточнила, что парикмахер лежал на кровати со следами крови, ножевыми ранениями, а в самом номере чувствовался запах алкоголя.

Правоохранительные органы уже начали расследование. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего и узнать личность виновного или виновных в убийстве.

По данным журналистов, Феррейра последние два года жил в Швейцарии. Роналду не был его единственным клиентом — парикмахерские услуги он оказывал также нескольким португальским моделям и актрисам.

Напомним, Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту планеты по итогам года. Минувшим летом он перешел из мадридского «Реала» в итальянский чемпионат, подписав с туринским клубом «Ювентус» соглашение на четыре года.

В одном из последних интервью знаменитый спортсмен поделился воспоминаниями об отце Жозе Динише Авейру, который страдал от алкогольной зависимости и скончался в сентябре 2005 года. Мать Роналду признавалась, что супруг почти каждый день был пьян, но «никогда не обращался плохо с детьми». Футболисту показали видео с отцом, которое он раньше никогда не видел. Роналду не смог сдержать слез.