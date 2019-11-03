В Совфеде объяснили, почему Пентагон назвал Россию «реальной военной угрозой»

Москва, 3 ноября. Оценивая Россию как военную угрозу для США, американская сторона подменяет понятия, создавая ложные представления о намерениях РФ, а также почву для удовлетворения возрастающих финансовых запросов Пентагона. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Российский сенатор прокомментировал доклад исследовательского института США Heritage Foundation под названием Index of U.S. Military Strength, в котором Россия признается «реальной военной угрозой» для Соединенных Штатов.

«Оценивая Россию как «самую реальную военную угрозу» для США, а также «для американских интересов в Европе», авторы доклада Index of U.S. Military Strength американского стратегического исследовательского института Heritage Foundation сознательно подменяют понятия», — заметил Клинцевич.

Он подчеркнул, что фактически речь идет не об угрозах со стороны России, а о ее полной военной самодостаточности и способности гарантированно обеспечить свою безопасность, «что далеко не одно и то же».

«Цель подобных манипуляций — создание ложных представлений о намерениях России. Тем самым готовится почва для удовлетворения все возрастающих финансовых аппетитов Пентагона», — резюмировал сенатор.

2 ноября стало известно, что госдолг США побил новый рекорд, превысив 23 триллиона долларов. Отчасти причиной этому стали неуклонно растущие расходы Вашингтона на оборону: ежегодный бюджет Пентагона, уточнили в Минфине США, составляет порядка 700 миллиардов долларов.

Вероятно, во многом благодаря постоянному желанию США усилить меры для возможности противостояния «агрессору» в лице России Пентагону под предлогами «жутких российских угроз» год за годом удается завоевывать для себя столь крупные суммы.

В документе Heritage Foundation Россию действительно называют «агрессивной в своем поведении» и «угрожающей» с позиции ее «возрастающих способностей».

При этом аналогичная оценка дается и Китаю, который исследователи из США считают «самой всеобъемлющей угрозой», с которой сталкивается американская сторона.

В докладе также отмечается, что Россия обладает самым большим арсеналом ядерного оружия среди ядерных держав, «способным уничтожить множество целей на территории США и стран-союзниц».

Особое место в исследовании отвели теме модернизации российской армии. Американские эксперты привели в пример зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 «Прометей», противоспутниковые комплексы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), танки Т-72, Т-80 и Т-90.