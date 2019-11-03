ООН назвала число погибших мирных жителей в Донбассе за пять лет войны

Киев, 3 ноября. Более 3300 мирных граждан были убиты в Донбассе за пять лет гражданской войны. Об этом сообщили в воскресенье в Организации объединенных наций (ООН).

В релизе, опубликованном в Twitter-аккаунте, указано, что во время гражданской войны на юго-востоке Украины ранения получили до девяти тысяч человек. Внутренними переселенцами (беженцы на территории собственной страны. — Прим.ФАН) стали 1,3 миллиона.

В Управлении по координации гуманитарных вопросов обратили внимание на то, что на сегодняшний день из-за войны 3,5 миллиона человек нуждаются в помощи и защите.

В результате военных действий образовалась линия соприкосновения протяженностью в 427 километров. Она изолировала жителей региона и перекрыла им доступ к получению даже самых элементарных услуг и помощи. Эксперты ООН особо подчеркнули, что люди в этом регионе хотят мира.

Напомним, гражданская война на Украине началась весной 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться нелегально пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев объявил о военной кампании против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать и на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но украинские военные систематически нарушают минские договоренности.