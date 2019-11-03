Бабченко пообещал вернуться на Украину на «Абрамсе»

Киев, 3 ноября. Одиозный журналист Аркадий Бабченко,инсценировавший вместе с СБУ свою смерть в Киеве, подтвердил, что покинул Украину.

По его словам, причина отъезда связана с поражением бывшего украинского президента Петра Порошенко на выборах нового главы государства. Именно с легкой руки предшественника Владимира Зеленского Бабченко после своего «воскрешения» получил украинское гражданство. Паспорт с трезубцем он получил, конечно, не просто так: журналист активно вел антироссийскую деятельность, поддерживал Евромайдан, воевал в Донбассе на стороне ВСУ.

В своем блоге Бабченко удивился, «чего все так всполошились-то», ведь он еще полгода назад написал, что, если «Украина выберет «кандидата Х», он на следующий же день начнет запуск процесса «я сваливаю».

«Я сказал. Я сделал. В чем проблема?» – поинтересовался он.

Бабченко добавил, что после победы Владимира Зеленского «в стране ползучий захват власти, капитуляция и откат в девяностые». В заключение журналист пообещал, что еще вернется на Украину на «Абрамсе», а также выразил благодарность своему коллеге Евгению Киселеву за то, что он смог удержаться и не раскрыть хотя бы его новый адрес проживания.

«Кремень, а не человек», — с сарказмом заметил Бабченко.

Напомним, Киселев не назвал точного места пребывания беглого журналиста, но предположил, что это может быть Финляндия или Эстония.