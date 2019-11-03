Дворцовая площадь превратилась в волшебный сад. ФАН-ТВ

Главная площадь Петербурга 2 и 3 ноября озаряется магическими огнями. Фестиваль «Чудо света» подготовил для петербуржцев, уже ставшее традиционным, световое 3D шоу, которое в этом году показывают на фасаде Главного штаба. Представление повторяется каждые 30 минут. Также на Дворцовой площади можно увидеть цифровые цветы и другие фантастические растения, которые в темноте смотрятся особенно волшебно.

«Основная концепция осеннего фестиваля «Чудо Света» состоит в том, чтобы максимально погрузить зрителей в уникальную атмосферу. Поэтому все объекты, расположенные в зоне инсталляций и 3D-мэйпинг спектакль подчинены одной теме — digital garden”, — заявила режиссер фестиваля «Чудо света» Екатерина Стрельцова.

В этот раз организаторы создали настоящий цифровой и виртуальный кибер-мир. При помощи спектакля, инсталляции и AR — посетители полностью погружаются в новую реальность.

Квест AR — дополненная реальность — в этом году стоит отдельного внимания. С помощью приложения в мобильном телефоне можно собирать артефакты, а перемещаясь между виртуальными локациями — искать источник света.