Столтенберг отреагировал на призыв проверить правомочность членства Турции в НАТО

Брюссель, 3 ноября. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг призывы проверить правомочность членства Турции в военном блоке из-за ее операции против курдских сил на севере Сирии. По его словам, соответствующих механизмов не существует. Об этом пишет таблоид Bild am Sonntag.

Он указал на то, что участников военного блока объединяет приверженность демократии и праву. Генсек Североатлантического альянса назвал Турцию «важным союзником», который внес значительный вклад в борьбу с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России), а также принял 3,6 млн беженцев.

«На сегодняшний день крайне важно не рисковать тем большим прогрессом, которого мы добились в борьбе против нашего общего врага — ИГ»1, — резюмировал он.

Стоит отметить, что 30 октября сообщалось, что второй пакет антитурецких санкций был ратифицирован палатой представителей Конгресса США. Причиной американских санкций стало проведение Турцией военной кампании против курдских сил на северо-востоке САР, а также покупка Анкарой ЗРК С-400.

Напомним, 9 октября турецкие власти объявили о проведении на севере Сирийской Арабской Республики операции «Источник мира» с целью создания там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецких границ. 17 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс достигли соглашения о приостановке антитеррористической операции против курдских боевиков. Турция согласилась на 120 часов прекратить военные действия, чтобы курдские силы покинули регион.

В конце прошлого месяца президенты России и Турции Владимир Путин и Эрдоган на сочинской встрече подписали меморандум о взаимопонимании, который включает в себя 10 пунктов. В одном из пунктов указывалось, что курдским боевикам дано 150 часов, чтобы освободить 30-километровую зону к югу от турецкой границы. После завершения переговоров лидеров РФ и Турции министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о прекращении военной турецкой операции.

1 Организация запрещена на территории РФ.