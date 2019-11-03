Сирия новости 3 ноября 16.30: «ликвидаторы» аль-Багдади покинули Сирию, SDF обстреливают армию Турции в Хасаке

Сирия, 3 ноября. Группа лиц, якобы причастных к фейковой ликвидации главаря ИГИЛ1 Абу Бакра аль-Багдади покинула Сирию. Курдские радикалы SDF обстреливают армию Турции в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели совместные с ВВС Сирии вылеты в районы расположения радикалов на северо-востоке Латакии и в Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в попытке организации подрыва автомобиля в жилых квартирах города Азаз в Алеппо.

ВС Турции и союзные силы: разминировали автомобиль в Азазе на севере Алеппо, по неподтвержденным данным, понесли на севере Хасаки в результате столкновения с курдскими отрядами тяжелые потери.

Международная коалиция: с авиабазы в Алеппо выводит из Сирии подразделения, в частности, группу спецназа, которая якобы принимала участие в ликвидации главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

Провинция Дамаск

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) провели работы по разминированию в жилых районах Вади-Барад в столице Сирии городе Дамаск. Работы продлились до 16.00, все собранные боеприпасы и мины-ловушки, которые удалось обнаружить саперами, будут подорваны на военном полигоне за городской чертой, о чем сообщает новостной портал SANA. В 2018 году вооруженный исламистские бандформирования покинули районы Дамаска после проведения сирийской армией и союзными силами военной операции «Дамасская сталь», однако боевики намерено оставили мины и снаряды в городе. Саперы, работающие над разминированием в жилых районах, вынуждены с металлоискателями обследовать каждый дом и подвал.

Провинция Латакия

Источники издания Al Masdar сообщают, что авиация ВВС Сирии совершила операцию в районе Курдских гор на северо-востоке провинции. Утром на укрепления боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» и из союзников из числа «Исламской партии Туркестана»¹ были сброшены с воздуха бомбы, о чем сообщает портал Halab Today TV. В последние несколько дней в северо-восточные районы провинции продолжили прибывать подразделения правительственной армии и союзные силы из числа иранского ополчения Корпуса Стражей Исламской революции.

Провинция Алеппо

Протурецкие бойцы во время патрулирования нашли самодельную бомбу, установленную в автомобиле, припаркованном в жилом районе города Азаз. Как передает агентство Step News, взрывчатку сумели обезвредить. В установке бомбы подозревают курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF), который могли совершить вылазку в город.

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), международная коалиция выводит свои отряды с военной авиабазы Саррин, расположенной поблизости от города Кобани. Утром военные автоколонны прибыли на аэродром и были погружены на американские грузовые самолеты. Через аэропорт также покинула Сирию команда, которая якобы приняла участие в ликвидации террориста номер один – лидера «Исламского государства»1 Абу Бакра аль-Багдади. Напомним, что 27 октября президент США Дональд Трамп заявил, что в Идлибе в ходе операции американского спецназа был убит лидер ИГИЛ, после чего его тело сбросили в море. Убедительных доказательств для мировой общественности США так и не предоставили.

Провинция Идлиб

Поступила информация о возобновлении вылетов самолетов ВВС Сирии к расположениям радикалов «Тахрир аш-Шам» в поселке Кафр-Саджна, Ан-Накир и у Шейх-Мустафы, как сообщает портал Aleppo AMC.

ВКС РФ продолжает операцию в южных районах провинции, в частности в предместьях города Маарет-Хурма, который удерживают за собой джихадисты. Российская авиация наносит точечные удары по расположениям джихадистов и складам боеприпасов, как передает Twitter-канал Masar Press Net.

Провинция Хасака

Военный конвой сирийской армии, состоящий из танков, ракетных пусковых установок и тяжелой артиллерии прибыл к поселку Тель-Тамр, где ранее проходили активные боевые действия между протурецким ополчением и курдскими вооруженными группировками. Как указывает Twitter-канал Rojava Network, конвой направился в сторону поселка Абу-Расин на севере провинции.

По информации источника канала Rojava Network, курдским боевикам «Демократических сил Сирии» удалось занять 18 поселков близ Абу-Расина, а также нанести тяжелый урон протурецким силам и армии Турции под Тель-Тамром. Отмечаются столкновения у поселка Хармушия с применением ракетных установок.

1 Организация запрещена на территории РФ.