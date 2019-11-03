Полиция вышла на подозреваемых в убийстве Эльджаркиева. События дня. ФАН-ТВ

Убийство Эльджаркиева

Продолжается расследование дела об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом Республики Ингушетия. Полицейские проверяют девять человек, которые могут быть причастны к преступлению. Как отметили следователи, они также работают над основными версиями произошедшего.

«Председатель Следственного комитета России поручил криминалистам Центрального аппарата подключиться к расследованию двойного убийства в Москве, где 2 ноября этого года на дворовой территории по улице Академика Анохина неизвестный произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Правоохранители уже изучили видеозаписи с камер наблюдения и опросили очевидцев. Напомним, Ибрагима Эльджаркиева и его брата убили вечером 2 ноября. Неизвестный выстрелил в мужчин и скрылся на черной иномарке. Полиция склоняется к версии, что убийство было заказным. В этом году на жизнь руководителя центра «Э» уже покушались. В январе неизвестные обстреляли его автомобиль.