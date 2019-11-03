Полиция вышла на подозреваемых в убийстве Эльджаркиева. События дня. ФАН-ТВ

Убийство Эльджаркиева
Продолжается расследование дела об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом Республики Ингушетия. Полицейские проверяют девять человек, которые могут быть причастны к преступлению. Как отметили следователи, они также работают над основными версиями произошедшего.
«Председатель Следственного комитета России поручил криминалистам Центрального аппарата подключиться к расследованию двойного убийства в Москве, где 2 ноября этого года на дворовой территории по улице Академика Анохина неизвестный произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Правоохранители уже изучили видеозаписи с камер наблюдения и опросили очевидцев. Напомним, Ибрагима Эльджаркиева и его брата убили вечером 2 ноября. Неизвестный выстрелил в мужчин и скрылся на черной иномарке. Полиция склоняется к версии, что убийство было заказным. В этом году на жизнь руководителя центра «Э» уже покушались. В январе неизвестные обстреляли его автомобиль.
Байден о политике Трампа
Политика Дональда Трампа укрепляет позиции России и Сирии. Об этом в интервью американскому таблоиду заявил Джозеф Байден. Как считает бывший вице-президент США, у американского лидера нет никакого внешнеполитического курса, и на сегодняшний день в стране «все перевернуто вверх дном». Вероятно, подобными заявлениями Байден и Трамп в ближайшее время будут перекидываться часто. Ведь на кону серьезный приз — президентское место. Выборы в США пройдут в 2020 году, и политические игры уже начались. Одна из них — процесс импичмента главы Белого дома. Он начался после телефонного разговора президентов США и Украины. Политические оппоненты Трампа заявили, что тот пытался убедить Зеленского расследовать деятельность сына Байдена. Как считает лидер Штатов, демократы начали это дело, чтобы победить на выборах. Но и заявление бывшего вице-президента США имеет место быть. Байден напомнил, что Трамп планировал захватить нефтяные месторождения в Сирии. С таким же успехом, считает Байден, можно вывесить огромный плакат для вербовки в террористическую организацию ИГИЛ, запрещенную в России.
Сальвадор высылает дипломатов Венесуэлы
Сальвадор высылает всех дипломатов Венесуэлы из страны. Такое решение принял президент Найиб Букеле. Причина — непризнание легитимности правительства Николаса Мадуро. У дипломатов есть 48 часов, чтобы покинуть территорию страны. Напрасные старания США и других западных стран так и не привели к госперевороту. Напомним, массовые протесты в Венесуэле начались в январе этого года. Тогда оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Штаты и их партнеры поддержали самозванца. Президент Боливарианской республики даже назвал Гуайдо «марионеткой США». Россия, Китай и Турция признали легитимность лишь одного лидера — Николаса Мадуро.
Пожар в самолете Синдзо Абэ
Возгорание в самолете премьер-министра Японии. На борту лайнера вспыхнул духовой шкаф. Об этом сообщили журналисты информационного агентства Kyodo. Синдзо Абэ и другие члены японской делегации направлялись в Таиланд на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. К счастью, обошлось без каких-либо последствий. Никто не пострадал. Экипаж самолета быстро потушил огонь, лайнер продолжил рейс в тайскую столицу.