Гаспарян назвал сбежавшего с Украины Бабченко «отыгранной фигурой»

Москва, 3 ноября. Журналист Аркадий Бабченко склонен к «киношным поступкам» и покинул Украину, опасаясь быть по-настоящему ликвидированным новыми властями страны. Таким мнением о побеге из Киева скандально известного представителя СМИ поделился политолог и публицист Армен Гаспарян.

Эксперт напомнил, что Бабченко давно грозился бежать из страны. Журналист заявлял, что покинет Украину, если экс-глава государства Петр Порошенко проиграет президентские выборы Юлии Тимошенко, но не угадал. Новым лидером страны стал Владимир Зеленский.

Однако Бабченко все равно бежал. Тогда в качестве нового места пребывания он выбрал Норвегию. Это официально подтвердил МИД РФ.

Прежде чем покинуть страну, он принял участие в любопытной афере, которая принесла ему широкую известность. Опальный антироссийский блогер инсценировал собственную смерть. СМИ Украины растиражировали сообщение, что российский журналист Бабченко, проживающий в Киеве, «был убит» в подъезде собственного дома. Киев мгновенно обвинил в «происшествии» Москву, но уже на следующий день Бабченко «воскрес» и СБУ опровергла данные о его убийстве. Представители спецслужб Украины заявили, что «гибель» журналиста была организована для поимки людей, которые якобы действительно собирались устроить покушение на его жизнь.

Гаспарян полагает, что бежавший Бабченко мог испугаться, что теперь спецслужбы Украины ликвидируют его по-настоящему. Новость о бегстве «великого украинского блогера» (по версии журналиста Сергея Лойко) его не удивила.

«Он — отыгранная фигура! Вы поймите, что, когда человек добровольно под такую вот операцию спецслужб, он после этого абсолютно не нужен. Потому что на Украине к тому моменту поменялась политическая составляющая, и <…> он не нужен больше никому с этой точки зрения», — сказал политолог «Политике сегодня».

По мнению Гаспаряна, Бабченко склонен «к кинематографическим сюжетам», поэтому опасался, что его могут «убрать» как «уже ненужный объект».

«Люди, которые читают дешевые приключенческие романы, а потом это еще и исполняют в жизни, они склонны к таким киношным поступкам», — заявил он.

Напомним, ранее коллега Бабченко, журналист Евгений Киселев сообщил, что тот вновь покинул Украину, однако точного места пребывания беглого представителя СМИ не назвал, предположив, что это может быть Финляндия или Эстония.

Украинский блогер Анатолий Шарий саркастически отреагировал на эмиграцию Бабченко. По его словам, скандальный журналист даже не соизволил поблагодарить недальновидных людей, которые помогали ему донатами.