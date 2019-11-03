Фанаты забеспокоились, что Бузова стремительно теряет волосы

Москва, 3 ноября. Певица и звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова стремительно теряет волосы. Это заметили не только ее друзья, но и преданные поклонники, которые забеспокоились о здоровье артистки.

Фанаты обратили внимание, что в первом выпуске шоу «План Б», где артистка и ее друг, резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов ищут друг другу пару, Бузова явно снималась с искусственными прядями в волосах. При этом заявляла о том, что юмористу нужна спутница «с натуральной красотой».

Примечательно, что на сделанных папарацци снимках заметно — у звезды на самом деле менее пышная шевелюра. Подтвердил слухи о том, что Бузова столкнулась с проблемами с волосами, участник «Дома-2» Рустам Солнцев.

«Они у нее всегда были плохенькие от природы, а сейчас их почти нет. Без дураков: Ольга Бузова лысая. Думаю, что дело в генетике», — заявил он.

Прокомментировала ситуацию специалист-трихолог Наталья Яковлева. Она объяснила, что причиной потери волос могут быть многие факторы, а не только унаследованная склонность. Облысение, по ее словам, могут спровоцировать заболевания органов и систем, а также внешнее воздействие — частое окрашивание волос, наращивание и укладка.

«Облысение – дело серьезное. Это заболевание, и его надо лечить», — констатировала эксперт.

Ранее логопед Александр Высоцкий, который специализируется на постановке сценической речи, заявил, что у Бузовой есть симптомы «вялости языка». Несмотря на большой опыт публичных выступлений, звук «с» так и не дался певице. Он посоветовал звезде проконсультироваться со специалистом, а после выполнять гимнастику для языка.