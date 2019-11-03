В Госдуме прокомментировали предложение норвежского политика о снятии санкций с РФ

Москва, 3 ноября. Депутат Госдумы Анатолий Аксаков объяснил, почему предложение председателя губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик отменить антироссийские санкции не поддержали ее коллеги.

Ранее норвежский политик Вассвик заявила, что антироссийские ограничения нужно отменить, поскольку Москва и Осло — «хорошие соседи». Кроме того, она отметила, что очень странно не снимать с РФ рестрикции в то время, как Норвегия ведет торговлю с российской стороной и взаимодействует в других отраслях. Впрочем, коллеги ее не поддержали, а некоторые даже раскритиковали политика.

Аксаков напомнил, что недавно экс-посол Австрии в РФ указал на то, что пора заканчивать с санкциями.

«Просто они боятся это озвучить… Просто не все первые лица большой смелостью обладают, поэтому заявляют то, что соответствует здравому смыслу», — пояснил парламентарий.

По его словам, США от санкций не страдают, поскольку основную торговлю ведут с Латинской Америкой и КНР. Тем не менее, отметил депутат, ежегодно товарооборот между Россией и США увеличивается на 20%. А вот Европа, согласно некоторым оценкам, потеряла до 200 млрд евро, сказал Аксаков.

Москва не изменила свою позицию ни по отношению к Крыму, ни по отношению к Украине, передает «Инфореактор» слова депутата.

«Поэтому дальше продолжать политику санкций не имеет никакого смысла», — резюмировал он.

Санкции в отношении РФ были введены Западом в 2014 году после государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Полуостров стал частью России в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по результатам которого подавляющее большинство крымских избирателей проголосовали за воссоединение полуострова с РФ. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».