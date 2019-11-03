Экс-депутат Рады заявил о плачевных последствиях ненависти Трампа к Украине

Президент США Дональд Трамп испытывает «неукротимую ненависть» к Украине с первых дней своего президентства. Об этом сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на действующих и бывших сотрудников Белого дома. Экс-депутат Рады Владимир Олейник объяснил причины нелюбви американского лидера к украинскому руководству.

По данным вашингтонской газеты, причиной лютой ненависти Трампа к Украине могут быть появившиеся сведения о том, что официальный Киев сотрудничал с демократами во время избирательной кампании 2016 года, пытаясь помешать республиканцу выиграть президентские выборы. После того, как эта информация была обнародована, Трамп неоднократно называл Украину «ужасной и самой коррумпированной страной». Более того, однажды президент США заявил, что Украина вовсе не является «настоящей страной», потому что всегда была частью России.

Депутат Верховной рады V-VII созывов Владимир Олейник в беседе с Федеральным агентством новостей подтвердил информацию WP о ненависти Трампа к Украине.

«Все события 2016 года давали основания для нелюбви Трампа к Украине. Дело в том, что тогдашний украинский президент Петр Порошенко, а также министр иностранных дел Павел Климкин и посол Украины в США Валерий Чалый тесно и почти в открытую сотрудничали со штабом Хиллари Клинтон. Это они слили демократам информацию о главе предвыборного штаба Трампа Поле Манафорте и деньгах, которые он нелегально получал от «Партии регионов» Виктора Януковича. Разразился скандал, Манафорт был уличен в совершении налогового преступления и был вынужден оставить свой пост. И это, конечно, лишило Трампа нескольких процентов голосов избирателей», — напомнил Владимир Олейник.

Украинский политик также припомнил, как Порошенко пытался встретиться с Трампом во время предвыборной кампании в США.

«В 2016 году Порошенко встретился с Клинтон, а Трамп отказался с ним встречаться. Потому что он уже тогда четко понимал, что украинское руководство втянуто демократами во внутриполитические дела США. И когда Трамп выиграл выборы, он намеревался дать ход расследованию об украинском вмешательстве, но демократы сделали все, чтобы этот вопрос отошел на дальний план, обвинив Россию в том, что это она якобы вмешивалась в американский избирательный процесс. И я уверен, что американские демократы договаривались со Службой безопасности Украины сделать крайними не украинское руководство, а Кремль. Это была их совместная операция, общий маневр для отвлечения внимания от реального вмешательства Киева. И он привел к тому, что два года в США искали мнимый «российский след», но не нашли. Конечно, Трамп лишь утвердился в своем отношении к Украине», — считает Олейник.

По словам экс-депутата Рады, в одночасье отказаться от сотрудничества с Киевом Трамп не может, но он постоянно указывает на несостоятельность киевских властей, их неспособность навести порядок в стране, победить коррупцию и так далее.