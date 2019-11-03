Россиянин Бурков назвал «агрессивным» решение об экстрадиции из Израиля в США

Иерусалим, 3 ноября. Содержащийся в израильской тюрьме с 2015 года по запросу США россиянин Алексей Бурков назвал «агрессивным» решение министра юстиции Израиля Амира Оханы о его экстрадиции в США.

«Считаю это решение агрессивным», — ответил Бурков на соответствующий вопрос российских журналистов.

Кроме того, он сказал, что рассчитывает вернуться в Россию, а также хочет, чтобы материалы его дела были обнародованы.

Напомним, 31 октября министр юстиции Израиля Амир Охана подписал ордер на выдачу россиянина, разрешающий его экстрадицию в США. По информации официального представителя Минюста, решение было принято после детальных консультаций с различными сторонами с учетом политических и правовых факторов.

Однако 1 ноября Верховный суд Израиля вынес временный запрет на выдачу Буркова, поскольку семья осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар, которая рассчитывает на ее обмен на россиянина, подала петицию против его экстрадиции в Высший суд справедливости.

Суд рассмотрел прошение со стороны родных гражданки Израиля и попросил Минюст дать ответ адвокату Буркова до полудня 3 ноября. Судебный запрет на экстрадицию будет действовать до этого момента.

Бурков был задержан в декабре 2015 года в израильском аэропорту имени Бен-Гуриона по запросу США. Американская сторона обвинила россиянина в преступлениях в кибершпионаже. Российский МИД немедленно потребовал от властей Израиля предоставить дипломатам от РФ доступ к задержанному Буркову, и это было сделано.

Израильтянка Наам Иссахар была осуждена в России Химкинским судом и приговорена к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Она была задержана в начале апреля в транзитной зоне «Шереметьево». В сумке девушки нашли около девяти грамм гашиша. Свою вину в хранении наркотиков она признала, однако отрицала факт контрабанды.