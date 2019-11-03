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Бывший муж Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Соню

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Бывший муж Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Соню

Москва, 3 ноября. Бывший муж певицы Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу показал в своем Instagram женщину, воспитывающую их общую дочь Софию.

Пока Лорак находится на гастролях, воспитанием девочки занимается няня. Сам Налчаджиоглу живет отдельно от Ани и Софии, но периодически приезжает в Москву из Киева. Вот и эти выходные Мурат провел вместе с ребенком. Видео их совместного отдыха бизнесмен постил в сторис в Instagram.

Судя по сторис, отец с дочерью прошлись по магазинам, посетили развлекательный центр ;и поиграли дома на кухне. Именно там на видео попала няня Софии.

Бывший муж Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Соню

Напомним, в браке с Налчаджиоглу Лорак прожила целых 14 лет. Виновницей их разрыва, по данным таблоидов, стала модель Самия Ахметова. При этом сама Ахметова уверяет, что с бизнесменом стала встречаться, уже когда пара официально развелась.

Лорак жаловалась журналистам, что ее брак был «мучительным» Налчаджиоглу она обвинила в том, что он никогда не интересовался дочкой и не принимал никакого участия в ее воспитании. Тем не менее, Ани поступила очень великодушно и не стала запрещать Софии встречаться с папой. 

К слову, на совместных фото и видео со своим отцом Соня выглядит очень счастливой. А подписчики Мурата в комментариях с восторгом назвали ее красавицей и отметили, что девочка очень похожа на Налчаджиоглу.

«Красотка маленькая. Очень на вас похожа, Мурат. Папина доченька», «Красивая дочь. Похожа на папулю», «Копия, похожа на вас», — написали юзеры.

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