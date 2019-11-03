Зеленский потребовал от украинских военных в Донбассе «держать порох сухим»

Киев, 3 ноября. Украинский президент Владимир Зеленский, поздравляя военных страны с Днем ракетных войск и артиллерии, призвал их «держать порох сухим» в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Профессиональный праздник работников и военнослужащих ракетных войск и артиллерии Украины по традиции ежегодно отмечается 3 ноября.

«Требую от вас и сегодня, в условиях разведения войск, держать порох сухим и быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии соприкосновения», — говорится в поздравлении Зеленского.

Напомним, контактная группа по мирному урегулированию гражданской войны на Украине на заседании в Минске 1 октября согласовала разведение сил в районе Золотого и Петровского в Луганской и Донецкой народных республиках соответственно. Начало процесса было запланировано на 7 октября и должно было продлиться 30 суток. Однако Киев три раза его срывал.

Республики Донбасса предприняли попытку начать разведение 9, 10 и 11 октября, для этого были запущены белые ракеты. Но Киев проигнорировал сигналы.

ЛНР завершила разведение сил в районе Золотого 1 ноября. За тем, как развивались события, наблюдала съемочная группа Федерального агентства новостей. В Петровском аналогичный процесс стартует, согласно планам, 4 ноября.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против ДНР и ЛНР военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 13 тысяч человек.

Гражданский конфликт ухудшается на фоне регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, которые обстреливают территории республик и не раз пытались прорвать линию обороны.