Украинский экономист назвал цель нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому»

Киев, 3 ноября. За новым судебным иском к «Газпрому» руководство «Нафтогаза» скрывает стремление вновь получить гигантские премиальные выплаты за якобы выигранное дело в Стокгольмском арбитраже. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook украинский экономист Александр Гончаров.

Эксперт обратил внимание исполнительного директора компании «Нафтогаз» Юрия Витренко на то, что немецким властям абсолютно все равно на этот иск.

«Германии чихать на то, что вы с Коболевым подаете новый иск в Стокгольмский арбитраж», — указал специалист.

Витренко на днях заявил, что сумма иска украинской компании к «Газпрому» может составить около 12 млрд долларов, напомнил Гончаров.

«Заранее он [Витренко] предупреждает нас, налогоплательщиков, что по примеру предыдущего раза, когда они с Коболевым выиграли суд у российской компании, которая так до сих пор ни цента не возвратила Украине, снова выпишут себе рекордные премии в несколько миллионов долларов», — предупредил эксперт.

При этом он напомнил, что на этой неделе датские власти одобрили строительство «Северного потока — 2», а это свидетельствует о том, что Германия уже в считанные недели завершит строительство собственного энергетического хаба — главного конкурента Украины по транзиту российского газа.

«Юра, что дальше? Единственный ответ — это ваш иск?» — поинтересовался экономист.

Напомним, 30 октября датское энергетическое агентство выдало оператору Nord Stream 2 AG разрешение на реализацию проекта «Северный поток — 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

Дания оставалась единственной страной, от которой нужно было получить «добро» на возведение «Северного потока — 2». Хельсинки, Париж, Берлин и Стокгольм давно дали разрешение на строительство российского газопровода.

Против «Северного потока — 2» категорически против выступают балтийские страны, США и Украина. Вашингтон стремится всеми силами продвигать на европейский рынок свой сжиженный природный газ (СПГ), а Киев боится потерять колоссальную прибыль от поставок российского газа в ЕС.