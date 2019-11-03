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Медведев рассказал, как бороться с кибератаками более эффективно

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Медведев рассказал, как бороться с кибератаками более эффективноБангкок, 3 ноября. Борьба с кибератаками станет более эффективной, если в нее вступят заинтересованные страны и межгосударственные объединения. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на полях саммита АСЕАН. 

Председатель российского правительства отметил необходимость сотрудничества партнеров по Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в области кибербезопасности, заметив, что кибератаки совершаются в мире каждые 14 секунд.

«Каждые 14 секунд — давайте вдумаемся в эту цифру — происходят кибератаки. Бороться с этим вызовом можно более эффективно, если сотрудничество будут осуществлять заинтересованные страны и межгосударственные объединения», — рассказал российский премьер.

Он подчеркнул, что РФ рассматривает «десятку» стран регионального объединения и их форум как важные площадки по обеспечению международной информационной безопасности.

По словам Медведева, фундамент для диалога по этому вопросы был заложен в 2018 году в Сингапуре, когда на саммите Россия — АСЕАН было принято совместное заявление по проблематике использования информационно-коммуникационных технологий. В связи с этим глава кабмина РФ призвал партнеров переходить к практической работе в этом направлении.

Напомним, 2 ноября Дмитрий Медведев прибыл в столицу Таиланда для участия в Восточноазиатском саммите и деловом форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. 3 и 4 ноября председатель правительства России выступит с докладами перед участниками на двух деловых площадках. Кроме того, он планирует провести в Бангкоке ряд двусторонних встреч.

Медведев рассказал, как бороться с кибератаками более эффективно

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Источник: РИА Новости
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