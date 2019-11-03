Отсидевшая за секс-тренинги Настя Рыбка решила заняться политикой

Минск, 3 ноября. Скандальная модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) решила заняться политикой и объявила о своих планах баллотироваться в белорусский парламент.

Девушка призналась, что после заключения в тайской тюрьме, она переосмыслила всю свою жизнь и поняла, чего хочет на самом деле. Как оказалось, душа Анастасии лежит к занятиям политикой и творчеством.

«Скажем так: меня уже не испортить деньгами, невозможно подкупить и запугать. Возможно, белорусам нужен такой человек», — подчеркнула модель в интервью порталу Tut.by.

В качестве еще одного аргумента Вашукевич добавила, что ей «не пофиг на свою страну». Помимо этого Рыбка заявила, что хочет лично поблагодарить президента Белоруссии Александра Лукашенко за помощь в освобождении из-под стражи в российском СИЗО. Она добавила, что уже записалась на аудиенцию к главе республики.

По мнению Анастасии, Лукашенко очень старается и изо всех сил старается «тянуть» Белоруссию, несмотря на маленький бюджет.

«У нас все-таки страна чистая, порядочная, преступности по минимуму. <...> Я просто не представляю на его месте другого президента, который бы лучше это делал», — подчеркнула она.

Как сообщал ранее телеканал 360, в конце февраля 2018 года Рыбка, Алекс Лесли и еще несколько человек были задержаны в Тайланде за незаконное проведение секс‐тренингов. 17 января этого года фигуранты этого дела были депортирована из азиатской страны. В тот же день их задержали в московском аэропорту «Шереметьево».

Все обвиняемые в организации нелегального секс-тренинга в Паттайе признали свою вину. Их приговорили к условному сроку и фактическому заключению на девять месяцев, которое они уже отбыли в следственном изоляторе.