Земфира после долгого перерыва представила в Дубае новые песни

Дубай, 3 ноября. Российская рок-певица Земфира выступила на международном фестивале PaRUS в Дубае, где представила две новые композиции, получившие названия Abuse и Goodbye.

В минувшую субботу в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) прошел третий день мероприятия. На сцену вышли Сергей Полунин, Эмир Кустурица с группой No Smoking Orcestra и Земфира, которая давно не появлялась перед публикой. Теперь каждое выступление становится настоящим событием.

Появление известной рок-певицы сопровождалось громкими овациями. Земфира призналась, что нервничает и волнуется после долгого перерыва.

«Немного скомканное начало, давно не выступала, но рада встрече», — сказала исполнительница.