Земфира после долгого перерыва представила в Дубае новые песни

Дубай, 3 ноября. Российская рок-певица Земфира выступила на международном фестивале PaRUS в Дубае, где представила две новые композиции, получившие названия Abuse и Goodbye.
В минувшую субботу в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) прошел третий день мероприятия. На сцену вышли Сергей Полунин, Эмир Кустурица с группой No Smoking Orcestra и Земфира, которая давно не появлялась перед публикой. Теперь каждое выступление становится настоящим событием.
Появление известной рок-певицы сопровождалось громкими овациями. Земфира призналась, что нервничает и волнуется после долгого перерыва.
«Немного скомканное начало, давно не выступала, но рада встрече», — сказала исполнительница.
Новые композиции, которые певица представила публике, стали трогательным откровением, поскольку в жизни Земфира старается скрывать личные вещи. В текстах песен она рассказала о болезненной влюбленности и расставании.
Исполнила рок-певица также и культовые хиты, но в новой аранжировке. Фанаты долго не хотели отпускать звезду со сцены, после «занавеса» она дважды откликнулась на просьбы поклонников.
Ее последний выход на сцену с композицией «Хочешь?» сопровождался эффектным фейерверком.
«Мы любим тебя!» — кричали фанаты из зала, передает телеканал «360».
Напомним, Земфира 26 августа отмечала день рождения. Поклонники по традиции публиковали в соцсетях поздравления, сопровождая их хештегом #естьтакойдень26августа. Обратились к коллеге с теплыми пожеланиями и многие коллеги.
Например, известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил неугасающую популярность Земфиры ее абсолютной искренностью в творчестве. Он отметил, что все, сделанное рок-певицей, — «очень талантливо и от души».
В конце 1990-х Земфира собрала группу, заинтересовала своей музыкой продюсера группы «Мумий Тролль» Леонида Бурлакова и осенью 1998 года при помощи музыкантов «Мумий Тролля» записала первый альбом. В настоящее время у певицы шесть студийных альбомов, последний из которых вышел в свет в 2013 году.