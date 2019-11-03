«Союз независимых публицистов» Ходорковского пополнился новыми аморальными персонажами

Telegram-канал «Союз независимых публицистов», включающий в себя скандальных и аморальных деятелей России, пополняется новыми членами. Они, как и основатели, будут рассказывать россиянам о «существующей действительности».

Напомним, у истоков создания «Союза независимых публицистов» стоят журналисты «Эхо Москвы» Александр Невзоров и Юлия Латынина, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, беглый олигарх Михаил Ходорковский, а также скандальный шоумен Сергей Шнуров. Большинство из указанных деятелей запомнились россиянам аморальными поступками и скандальным поведением в обществе. За исключением Ходорковского, который воспринимает данный проект очередным выгодным вложением средств. Ведь публикации на канале носят сугубо оппозиционный характер, а беглый олигарх известен своим стремлением повлиять на политическую атмосферу в России, в том числе за счет подконтрольных ему СМИ.

Разношерстный состав объединения в течение последней недели пополнился еще тремя занимательными личностями, которые наряду с остальными будут учить россиян жизни и показывать им «истинное» положение дел в стране. В стан «старой гвардии», как назвал объединение Невзоров, вошли политтехнолог Станислав Белковский, публицист и политический деятель Владислав Иноземцев, а также политолог Валерий Соловей. Новые члены «союза» также, как и «старожилы», не обладают высокой моралью и успели заработать довольно сомнительную репутацию.

Пополнение «старой гвардии» новыми персонажами

Популярный деятель Станислав Белковский имеет давние и довольно крепкие связи с олигархом Борисом Березовским, запомнившимся своими уголовными преступлениями в рамках хищения государственных средств, мошенничеством и даже фигурированием в деле об убийстве депутата Госдумы Сергея Юшенкова. Кроме того, можно признать, что нахождение Белковского в оппозиционной тусовке выглядит довольно странным. Ранее политтехнолог уверял, что разочаровался в либеральном движении в РФ, поскольку его представители являются пародийным вариантом Кремля. По его словам, оппозиция представляет собой гадость, которая не имеет ресурсов, чтобы походить на Кремль. Однако каждый оппозиционер, ставший относительно знаменитым, будет уверять всех вокруг, что уже готов занять пост президента. Видимо, взгляды Белковского очень быстро поменялись, когда речь зашла о финансах Ходорковского.

Владислав Иноземцев явно не слывет человеком, который с большим воодушевлением и рвением пытается добиться процветания своей страны. Оппозиционные взгляды, которые крутятся вокруг необходимости смены власти с разрушением созданных ею институтов, были опубликованы Иноземцевым в авторской книге «Несовременная страна. Россия в мире XXI века». Книга больше напоминает объемную либеральную агитку, с целью выставить напоказ лишь отдельную сторону жизни государства, причем в явно негативном ключе.

Публицист с довольно говорящей фамилией считает российскую действительность неправильной и даже губительной. При этом четкой стратегии действий для решения проблем, кроме смены власти, автор фактически не предоставляет. Такой подход является излюбленным у современных российских оппозиционеров. Неудивительно, что Иноземцев значится постоянным спикером Форума свободной России, который любят посещать представители признанной нежелательной «Открытой России» Ходорковского, штаба Алексея Навального, партии «Яблоко» и различных оппозиционных организаций.

Политолог Валерий Соловей в оппозиционной среде воспринимается в качестве некого политического провидца, который предсказывает события в России на годы вперед. Неудивительно, что он попал в компанию деятелей, интересы которых крутятся вокруг политического строя государства. Однако, проанализировав заявления Соловья, можно признать, что «поет» он как одноименный персонаж из сказок. В июле 2017 года политолог уверял, что уже в 2018 году российский интернет будет полностью изолирован. По его мнению, президент должен был заявить в ООН о создании «безопасного EurasiaNet», сети обмена данными под государственным контролем стран-участниц — Китая, России и Индии. В 2019 году такие заявления уже кажутся смешными, но тогда «пение» Соловья многие восприняли всерьез.

Аналогичная ситуация возникла и в рамках заявления «политического Нострадамуса» о «массовом бегстве политиков РФ» в зарубежные страны. «Тайные источники» сообщили ему о готовящейся в Кремле эвакуации, вызванной «жутким бардаком». Поэтому все политики якобы собирали имеющиеся средства и спешно покидали страну. Очевидно, что и это «предсказание» сомнительного политолога не сбылось.

«Союз независимых публицистов» — очередной инструмент влияния Ходорковского

«Союз независимых публицистов» продолжает набирать в свои ряды довольно сомнительных деятелей. Объединяет их лишь стремление добиться смены действующей власти, причем фактически любой ценой. Новые члены этой «оппозиционной банды» не стесняются использовать для достижения результата ложь и провокационные высказывания. Многие из них обладают преступными связями, нелестно отзывались не только о власти, но и о российском государстве в целом.

Подобные деятели нужны Ходорковскому в очередном проекте по созданию негативного фона вокруг политиков и властной структуры. Он неоднократно осуществлял попытки дестабилизировать положение дел в России, используя информационные ресурсы. Его новая попытка отличается наличием популярных людей в качестве рупора оппозиционной пропаганды. Очевидно, что состав Telegram-канала будет пополняться новыми персонажами, ведь на подобные проекты беглый олигарх средств не жалеет.