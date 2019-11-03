Видео курьезного случая на награждении фигуристки Косторной появилось в Сети

Париж, 3 ноября. Курьезный момент случился во время церемонии награждения на этапе Гран-при по фигурному катанию во Франции. Золотую медаль вручили не российской фигуристке Алене Косторной, а представительнице США Мэрайе Белл, которая по итогам состязаний выиграла «бронзу».

Однако 23-летняя американка не растерялась, сняла с себя золотую медаль и передала ее Косторной. На видео запечатлено, как обе спортсменки со смехом отреагировали на ошибку организаторов.

Напомним, Косторная завоевала золото в одиночном катании на этапе Гран-при во французском Гренобле. Россиянка уверенно победила в обеих программах, по итогу получила 236,00 балла.

Российская фигуристка Алина Загитова завоевала серебряную медаль, записав в свой актив 216,06 балла. Бронзовая медаль досталась американке Белл.

Еще одна представительница России — Мария Сотскова — заняла лишь 11-ю строчку.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова с восторгом прокомментировала успехи Александры Трусовой, которая сумела установить сразу два мировых рекорда на Skate Canada. Отечественный специалист назвала фигуристку «большим молодцом».

Трусова заработала наивысший балл за технические элементы в произвольной программе и максимальное количество баллов за два проката.