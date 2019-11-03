СКР рассказал о ходе раскрытия убийства главы центра «Э» Ингушетии

Москва, 3 ноября. Следователи определили круг лиц, вероятно, причастных к убийству начальника центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. О ходе раскрытия дела рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, у следствия уже есть приоритетные версии.

«Уже за первые несколько часов расследования следователи Следственного комитета России серьезно продвинулись в работе по раскрытию данного преступления», — уточнила она.

Петренко добавила, что по факту произошедшего в столице завели уголовное дело. Для оперативного установления обстоятельств произошедшего и скорейшего раскрытия преступления его передали в центральный аппарат СКР по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

По версии следствия, в минувшую субботу во дворе на улице академика Анохина на западе столицы неизвестный порядка десяти раз выстрелил в двух мужчин. Жертвами двойного убийства оказались глава центра «Э» Ингушетии Эльджаркиев и его брат 1988 года рождения. В Сети появилось видео с места трагедии.

Информация о произошедшем поступила в правоохранительные органы в 18.30 по московскому времени, сообщили в МВД. Как рассказал представитель главного управления МВД по Москве Юрий Титов, в столице введен спецплан для поимки подозреваемого в убийстве.