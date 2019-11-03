Одинокий отец Стаса Пьехи нищенствует в Литве и делит еду с бродягами

Москва, 3 ноября. Певец Стас Пьеха признался, что у его отца есть проблемы с психикой, которые могли передаться и ему.

Правду о своем родителе он рассказал в эфире программы «Секрет на миллион». По словам певца, Пятрас Герулис, именно так зовут отца исполнителя, ушел из семьи, как только мальчику исполнился год. Сейчас мужчина живет в Литве, на окраине Вильнюса.

Герулис прописан в однокомнатной квартире в обычной панельной пятиэтажке. Он одинок и жалуется на нищенское существование и большие долги, сообщает KP.Ru. Мужчине приходится делить еду с бродягами в специальной столовой.

Бродяг отец артиста называет «своими ребятами» и сетует, что кормят их всего один раз в день.

Звездный сын Герулиса рассказал, что мало знает об отце. По словам Пьехи, он неоднократно пытался сблизиться с родителем, очередная попытка была предпринята в 2014 году. Тогда артист пригласил его в гости в Москву, а потом они разъехались. Пьеха помогал ему деньгами.

Певец сообщил, что у мужчины есть проблемы с психикой, и этот диагноз вполне мог передаться и ему. Артист рассказал, что если бы не вмешательство знаменитой бабушки Эдиты Пьехи, сейчас его звали бы Наполеоном.

«Я был Наполеоном полдня. Папа решил так меня назвать. Папа у меня литовец. Имена там интересные. Он у меня Пятрас. Так что я был бы Наполеонас Пятрасович Герулис. А еще круче Наполеон Пьеха. Это двойной диагноз. Это даже круче, чем Прохор Шаляпин», — с улыбкой рассказал исполнитель.

Музыкант отметил, что его звездная бабушка сейчас живет в лесу и не очень любит выходить из дома.

По его словам, Эдита Станиславовна души не чает в сыне певца Пете и считает мальчика не по годам умным. Также она дружит с единственной супругой певца — Наташей.

В эфире «Секрета на миллион» Пьеха также рассказал что ежемесячно дает супруге на содержание Пети 350 тысяч рублей, а маме, Илоне Броневицкой, каждый месяц отправляет 500 тысяч рублей.

Артист поделился, что для него главное иметь хорошую машину. По словам певца, сейчас у него есть автомобиль мечты — Mercedes Benz S63 AMG Coupe, который стоит примерно 13 миллионов рублей.

«Я ее купил и мне мечтать больше не о чем. У меня квартира с видом на Москву, на которую тоже сам заработал», — удовлетворенно заметил 39-летний Пьеха.

Отдельной темой разговора в эфире, которую, как и историю с отцом, нельзя назвать радостной, стала тема пристрастия исполнителя к наркотикам. По словам звездного гостя, оно возникло у него еще в подростковом возрасте из-за постоянных гастролей знаменитой матери Илоны Броневицой и бабушки Эдиты Пьехи.