Фейк о «гибели» аль-Багдади запустил переформатирование ИГИЛ* по плану США

Первая часть.

Благодаря проекту WikiLeaks весь мир узнал, что в свое время Штаты поддержали появление террористической группировки «Исламское государство1» (запрещено в РФ) в междуречье Тигра и Евфрата. США стремились блокировать иранское влияние в Ираке и Сирии. Это признал госсекретарь США Джон Керри в разговоре с сирийской оппозицией в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в феврале 2016 года. Лидер «Белых касок» Рияд Салех записал эти слова на диктофон, а потом аудиозапись оказалась в Интернете.

Что оставалось «за кадром», так это отношения ИГИЛ1 и Саудовской Аравии. В королевстве, которое с момента своего образования в XX столетии является хранителем общих для всех мусульман святынь Мекки и Медины, не слишком явно для внешнего мира борются королевский клан ас-Саудов и клан потомков основателя ваххабитского вероучения Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба.

Внутри самих кланов множество группировок, но вожди духовные не оставляют попыток руками своих адептов поколебать авторитарную власть правящей династии. Прямому столкновению между ними препятствует сделка, заключенная между саудовской династией и наставниками ваххабизма еще 250 лет назад ради захвата Аравийского полуострова.

Открытое противостояние между религиозными авторитетами и властью обернется распадом всего государства. Однако радикальные идеологи не раз пытались оказывать давление на королевскую семью, провоцируя внешнее давление. Есть версия, что атака на США 11 сентября 2001 года была одной из таких провокаций. Республиканский президент Джордж Буш — младший, впрочем, развернул возмездие Вашингтона не против своих друзей — ас-Саудов, а против непричастных, но имеющих стратегическое значение для американской экспансии стран — Ирака и Афганистана.

В президентство республиканца Дональда Трампа (именно республиканцы традиционно дружны с саудитами) ситуация стала еще более своеобразной. Наследный принц Мухаммад бен Сальман сосредоточил в своих руках практически все нити управления королевством. Он особо и не скрывает, что вопреки позиции саудовского общества заключил геополитическую сделку с Израилем.

Это произошло на фоне противостояния с Тегераном, которое сейчас вышло практически на экзистенциальный уровень. В то же время у Эр-Рияда конфликт с Турцией и ее аравийским союзником — Катаром. Все это делает королевство очень уязвимым к угрозам извне. Особенно на фоне авантюры в Йемене, где увязла и без того невеликая по своему качеству военная мощь саудитов.

Основная угроза существованию королевства — баланс между арабскими племенами, которые проживают на его территории. В клановом обществе обиды тех, кто под давлением ас-Саудов или ваххабитов на протяжении минувших нескольких веков уходил в междуречье Тигра и Евфрата, кланов, составляющих большую часть населения Восточной Сирии и западных провинций Ирака, могут обернуться масштабной гражданской войной в случае возобновления открытого конфликта — часть племенных группировок осталась на Аравийском полуострове и поможет родственникам вернуть некогда утерянное.

В свое время саудиты платили Саддаму Хуссейну и старательно избегали ссор с Сирией, чтобы эти два государства держали под контролем племена, опасные для ваххабитского королевства. При Буше-младшем государственность Ирака была разрушена, а в Сирии заметно ухудшилась экономическая ситуация, из-за чего саудовские племена на границе начали проявлять беспокойство. Как говорят на Востоке, «голодный бедуин найдет у кого отнять еду». Саудовские спецслужбы приняли деятельное участие в разжигании конфликтов в Ираке и Сирии, чтобы обратить энергию племен на захват нефтяных месторождений и прибыли от трансграничной контрабанды.

В Ираке это привело к появлению ИГИЛ. Лидером псевдохалифата стал выходец из племени курайш Абу Бакр аль-Багдади. Курайшиты — это племя пророка Мухаммеда. Те из них, кто в первые века ислама оказались на территории современного Ирака, издавна были в оппозиции тем, кто осел в Дамаске и создал халифат Омеядов. Под черными знаменами Аббасидов, выходцев из курайш, племена из Ирака когда-то завоевали и Аравию, и Сирию, создав свой халифат со столицей в Багдаде.

Через 1200 лет этот сценарий — вторжение в Сирию под черными знаменами, повторился, но ас-Сауды от ИГИЛ попросту откупились. Чтобы поддерживать Эр-Рияд «в тонусе», Абу Бакр аль-Багдади регулярно объявлял саудитов «вероотступниками», однако пока ИГИЛ делало бизнес в Междуречье, опасные для Саудовской Аравии племена были у него под контролем. Тех, кто не подчинялся, террористы попросту убивали; в непокорных кланах могли предать казни всех лиц мужского пола старше 12 лет.

С разгромом ИГИЛ ситуация для Эр-Рияда осложнилась еще более. Главными получателями ренты от захваченных нефтяных объектов и международного транзита стали американцы и курдские боевики, связанные с РПК. Ограбленные и униженные курдами местные арабские племена начали смотреть в сторону Турции. Это может обернуться для Саудовской Аравии прямой агрессией в ближайшем будущем. Вряд ли вселило в саудовские спецслужбы оптимизм и имя предполагаемого преемника аль-Багдади, озвученное незадолго до того, как Трамп заявил о его якобы ликвидации — Абдулла аль-Кардаш, этнический туркоман из окрестностей иракского Мосула, связанный с турецкой разведкой.

В течение осени 2018 — весны-лета 2019 года сирийское Заевфратье посетили сразу несколько саудовских министров, обещавших всем местным политическим силам щедрое финансирование в обмен на лояльность. Однако для большинства местных арабских племен эти предложения не могли перевесить негативного отношения к власти курдских боевиков, поддерживаемых США. Ситуация начала меняться после нескольких шагов, совершенных Трампом за последний месяц.

Трамп «сдал» курдов, увеличил доли арабских боевиков в нефтяном транзите из Восточной Сирии, и вбросил эпическую историю об «уничтожении» Абу Бакра аль-Багдади. Не касаясь вопроса о том, фейк это или нет, обратим внимание на племенную принадлежность нового «халифа» и его официального спикера — они курайшиты. А вот Абдулла аль-Кардаш оказался при невыясненных обстоятельствах «уничтожен» практически одновременно с аль-Багдади.

Итак, схема с попыткой контролировать опасные для Саудовской Аравии племена и отвлекать их на дела внутри Сирии и Ирака снова в тренде. Акцент теперь смещается на межплеменные распри.

В Восточной Сирии это проявляется особенно наглядно. Арабские племена Заевфратья заметили ослабление позиций курдских боевиков, когда США начали выводить войска из северо-восточных районов. Немедленно шейхи крупнейших племенных союзов баггара, укейдат и шайтат, до этого собиравшиеся в Ракке по приглашению американцев и «поддерживающие автономию», обратились к президенту Сирии Башару Асаду с предложением объявить амнистию боевикам из коалиции «Демократические силы Сирии».

Подразумевались при этом арабские боевики, члены племен, живущих в Заевфратье. Некоторые из них участвовали в боевых действиях на стороне ИГИЛ, после перешли под начало курдских боевиков SDF, и теперь справедливо опасаются мести от сородичей из репрессированных кланов, которые ушли на западный берег Евфрата и объявили о поддержке правительства в Дамаске.

Ливанское издание Al Modon, поддерживающее сирийскую оппозицию, утверждает, что племена Заевфратья готовы договариваться и с Россией, и с Турцией, и с США, чтобы получить защиту от боевиков ИГИЛ, связанных с главарями из Ирака, от которых они сами отвернулись ради союза с американцами. Также они хотят защиты от родоплеменных групп, которые они сами вытеснили на подконтрольную Дамаску территорию. С другой стороны, они хотят сохранить за собой ренту от нефтяных доходов.

Новое переформатирование ИГИЛ явно направлено на ослабление арабских племен Сирии и Ирака, как наиболее опасных для региональных союзников США.

1 Организация запрещена на территории РФ.