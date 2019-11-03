Самолет премьера Японии загорелся по пути на саммит АСЕАН

Токио, 3 ноября. Небольшое возгорание произошло в салоне воздушного судна правительства Японии, следовавшего в Таиланд, на борту в тот момент находился премьер Синдзо Абэ и другие члены японской делегации. Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство Kyodo.

Согласно информации издания, на борту лайнера загорелся духовой шкаф, с помощью которого разогревают пищу. Огонь оперативно ликвидировали, никто из пассажиров не пострадал. Самолет продолжил рейс в тайскую столицу, уточнило агентство.

В Бангкоке начал свою работу саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), во время которого пройдут встречи на высшем уровне с участием лидеров государств ассоциации и партнеров. Ожидается, что ключевым мероприятием станет Восточноазиатский саммит (ВАС), который обычно завершает очередной год работы АСЕАН.