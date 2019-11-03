Россия и Турция зафиксировали нарушения перемирия в провинциях Сирии

Дамаск, 3 ноября. Российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала за сутки 31 случай нарушения режима прекращения огня, в то время как Турция — 25. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

«Российской частью представительства зафиксирован 31 факт открытия огня в провинциях: Идлиб — десять, Алеппо — девять, Латакия — девять, Хама — три», — уточняется в документе.

Турецкая сторона, отметили в ведомстве, зафиксировала 25 случаев нарушения перемирия в провинциях Идлиб, Хама, Алеппо и Латакия.

Как указали в ведомстве, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон провел одну гуманитарную акцию в провинции Дейр-эз-Зор, где жителям выдали 500 продовольственных наборов общим весом 2,45 тонны.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска страны к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Вооруженные силы России в настоящее время проводят патрулирование территории севера Сирии в рамках заключенного 22 октября в Сочи меморандума о взаимопонимании, принятого лидерами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом с целью урегулирования ситуации в регионе.

Среди прочих пунктов документ установил вывод курдских радикалов, сотрудничающих с террористами ИГ1, на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проведение совместного российско-турецкого патрулирования в районах, граничащих с зоной турецкой операции «Источник мира».

1 Организация запрещена на территории РФ.