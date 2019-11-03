Сирия, 3 ноября. Курдские боевики перезаняли восемь поселков в Хасаке. Конвой коалиции из 55 автомобилей покинул Сирию утром через погранпереход «Аль-Валид» в Хомсе. В Хаму направлено подкрепление сирийской армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают свою работу над позициями радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли укрытия радикалов в провинции Идлиб, на севере Хамы отправили дополнительные подкрепления.

ВС Турции и союзные силы: провели патрулирование на севере Сирии совместно с сотрудниками военной полиции РФ.

Международная коалиция: на севере Хасаки провела патрулирование, переправила из Сирии в Ирак конвой военнослужащих.

Курдские вооруженные бандформирования: перезаняли на севере Хасаки восемь поселков, в поселке Асадия вынудили жителей покинуть свои дома и превратили их в свои опорные пункты.

Провинция Алеппо

На севере провинции подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают противостоять отдельным отрядам радикалов альянса «Тахрир аш-Шам». Как передает новостной портал Rojava Network, в районе поселка Хумран к северо-западу от города Манбидж отряды сирийской армии обстреляли позиции боевиков из артиллерии. В жилых кварталах Бани-Зейд города Алеппо сирийские саперы проводят работы по расчистке территорий от боеприпасов, брошенных боевикам «Джебхат ан-Нусра»1, когда они покидали город. Как передает агентство SANA, работы продлятся до 14.00, собранные боеприпасы военнослужащие уничтожат потом на специализированном полигоне.

Как сообщают источники РИА Новости, около 80 процентов маршрута военной полиции ВС РФ при патрулировании у северной границы Сирии проходит по бездорожью. Патрулирование уже несколько дней подряд осуществляет колонна, в состав которой входит три бронеавтомобиля «Тигр» и один БТР. Ежедневно маршрут колонны изменяется: важно, чтобы под контролем оставалась каждая улица севера Сирии. Неизменным остается расстояние в 160 километров. Напомним, Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Провинция Хомс

Из Сирии через погранпереход «Аль-Валид» на границе Сирии и Ирака выехали 55 грузовиков ВС США, груженные военной техникой и оборудованием, о чем сообщил портал SANA. Напомним, что в прошлом месяцев международная коалиция начала в спешном порядке выводить отряды своих военнослужащих из страны с момента начала на востоке Сирии операции турецкой армии «Источник мира». После вывода своих военнослужащих, ВВС коалиции уничтожили несколько бывших военных баз в городах Манбидж, Джалабия и Кобани в провинции Алеппо, в Ракке в окрестностях Айн-Иссы, Тель-ас-Самана и Ат-Табки. Часть захваченных боевиков «Исламского государства»1 и членов их семей американцы успели перевезти в Ирак, если сведения, которыми они располагают, могут заинтересовать правительство США.

Провинция Идлиб

Подразделения сирийской армии, расквартированные в поселке Абу-Зухур утром провели артобстрел в районе деревень Джазирайа и Халса на юге провинции. Как сообщает новостное агентство Step News, в предместьях двух поселков расположены линии обороны джихадистов «Тахрир аш-Ша» и боевиков так называемой «вооруженной оппозиции». Самолеты ВКС РФ продолжили свою работу над позициями радикалов. Утром с самолетов были сброшены бомбы на укрепления и места скопления джихадистов в предместьях города Шейх-Мустафа и в районе деревни Накир, о чем также сообщает источник.

Российские сотрудники Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) зафиксировали за прошедшие сутки 31 случай нарушения режима прекращения огня. Как сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ, на провинцию Идлиб пришлось десять случаев; Алеппо – девять; на северо-востоке Латакии – девять провокаций со стороны боевиков; Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 25 фактов открытия огня в провинциях.

Провинция Хама

Подкрепления САА продолжают прибывать в провинцию для последующего участия в операции против боевиков, дислоцированных в приграничной зоне с провинцией Идлиб. Как сообщает ливанское новостное агентство Al Masdar, 1-я танковая дивизия армия направила большое количество подкреплений в северо-западную часть Хамы, части правительственных сил были развернуты у равнины Аль-Габ, к ним присоединились отряды 25-й дивизии (бывший спецназ «Силы Тигра»). Операция будет проведена одновременно с боевыми действиями в соседней провинции Латакия, где предстоит выбить отряды джихадистов из горных районов на северо-востоке. Битва за равнину Аль-Габ может приобрести затяжной характер, так как в район долины также пребывают бандгруппы «Джейш аль-Изза» и «Исламской партии Туркестана» (Запрещена в РФ как террористическая), но этот шаг является важным на пути к освобождению стратегически важного города провинции - Джиср-аш-Шугур, который в настоящее время является крупным центром снабжения этих группировок.

Провинция Хасака

Вертолёты ВВС коалиции совершили полёт к западу от поселка Тель-Тамр, вдоль трассы М-4, о чем сообщает портал Halab Today TV. Также американский военный патруль был замечен на международной трассе.

Российская военная полиция продолжает патрулирование восточнее города Камышлы провинции Хасака и на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков. Первый совместный патруль отрядов военной полиции ВС РФ и Турции был совершен в пятницу в районе города Камышлы у северной границы Сирии. Колонна российских и турецких войск вышла из города Дербасия, патрулирование длилось четыре часа, а протяженность маршрута составила 110 километров.

В поселке Асадия курдские боевики из числа «Демократических сил Сирии» (SDF) заставили несколько семей покинуть свои дома. По словам источника портал Alk Habour 21, курды превратили жилые дома в опорные пункты и штабы. По информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) курдские боевики также перезаняли порядка восьми деревень, такие как Аль-Даудия, Аль-Саид, Райхана, Аль-Сувадия, Канбахар, Аббуш, Ум-Шаиф и Файсалия. Радикалы также сохраняют активность в районе поселка Тель-Тамр и у города Камышлы.

1 Организация запрещена на территории РФ.