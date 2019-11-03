Эксперт объяснил поражение Ковалева в поединке с Альваресом

Москва, 3 ноября. Олимпийский чемпион по боксу в Афинах и Пекине Алексей Тищенко объяснил поражение Сергея Ковалева от мексиканского боксера Сауля Альвареса. По мнению эксперта, россиянин не был «голоден до победы».

«Не было видно желания, голода до победы. Альварес уверенно провел поединок, знал, что он делает. Вообще непонятно, почему так получилось», — указал он.

Тищенко обратил внимание на то, что в действиях 36-летнего Ковалева «не было свежести», передает телеканал «360».

Он также предположил, что такой исход связан в тем, что россиянин провел последний бой совсем недавно.

Напомним, утром 3 ноября на арене MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе прошел поединок между Ковалевым и Альваресом за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. В 11-м раунде мексиканец победил Ковалева, отправив его в тяжелый нокаут.

Это поражение стало четвертым для «Крушителя» в профессиональной карьере. В общей сложности боксер провел 39 поединков, из которых четыре проиграл, еще один бой закончился ничьей.