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Самое безжизненное место на Земле обнаружили ученые из Франции

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Самое безжизненное место на Земле обнаружили ученые из Франции

Париж, 3 ноября. Самое безжизненное место на Земле обнаружила группа французских ученых из университета Париж-Сюд. По их данным, это долина Даллол в Эфиопии. В ней отсутствуют какие-либо бактерии. 

Долина Даллон давно привлекает исследователей из разных стран. И это неудивительно. Ее необычный пейзаж напоминает другую планету. Именно здесь находится одноименный действующий вулкан Даллол

Результаты работы ученых из Париж-Сюд обнародовало издание Nature Ecology & Evolution. Авторы материала отмечают, что в качестве критерия обитаемости часто приводится наличие воды на поверхности планеты, однако исследование специалистов из Франции доказало, что на поверхности Земли существуют совершенно безжизненные места даже при наличии воды.

Дело в том, что в воде в долине Даллол содержится горячий, очень кислый (pH~0), а также соленый раствор с большим количеством магния. По словам ученых, такой состав воды приводит к тому, что живые клетки разрушаются.

При этом буквально пять месяцев назад испанские биологи сделали сенсационное заявлением о обнаружении колонии ультрамалых бактерий в соляных отложениях геотермальной зоны Даллола, отмечает телеканал 360. По мнению специалистов, эти микроорганизмы смогут выжить даже на Марсе.

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