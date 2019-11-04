Сирийская армия обнаружила мины иностранного производства на границе с Израилем

Дамаск, 4 ноября. Силы безопасности Сирии обнаружили большое количество противотанковых мин американского и израильского производства, оставленных террористами в южной части провинции Эль-Кунейтра. Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Источник в правоохранительных органах сообщил, что «компетентные службы безопасности в сотрудничестве с военными подразделениями САР обнаружили подземный тайник с большим количеством противопехотных мин израильского и американского производства, принадлежащих террористам запрещенного в России «Исламского государства»1. Тайник располагался неподалеку от колючей проволоки, на сирийско-израильской границе.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Источник ФАН также добавил, что эти мины и многие другие виды оружия, обнаруженные сирийскими войсками в регионах, освобожденных от терроризма, являются доказательством наличия тесной связи между незаконными вооруженными группировками и израильской стороной, которая не могла и дальше осуществлять поддержку джихадистов под натиском несокрушимой сирийской правительственной армии.

Совсем недавно также стало известно, что во время очередной операции по очистке районов, освобожденных от террористов «Исламское государство», представители сирийских сил безопасности наткнулись сеть туннелей с оружием, боеприпасами, медикаментами и медицинским оборудованием. Инцидент произошел в сирийском городе Крайя в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Внутри туннелей были обнаружены оружие и боеприпасы западного производства. В частности, среди обнаруженного оружия и боеприпасов были «противопехотные мины, управляемые ракеты, минометы, РПГ, пояса смертников, защитные маски, медикаменты и медоборудование».

1 Организация запрещена на территории РФ.