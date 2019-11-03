В Крыму прокомментировали идею Киева о возбуждении «миллиона уголовных дел» на россиян

Симферополь, 3 ноября. Способов возврата Крыма в состав Украины нет, все инициативы, ранее озвученные по этому поводу, заставляют задуматься об адекватности спикеров, их предложивших. Так прокомментировал очередную украинскую идею по возвращению полуострова крымский политолог и экс-депутат госсовета Республики Крым Владислав Ганжара.

Он напомнил, что украинская сторона предлагала много «грандиозных» идей по возвращению полуострова в состав страны, не учитывая тот факт, что они противоречат действительности.

«Безусловно, способов возврата Крыма в состав Украины нет. А все те инициативы, которые озвучивались, имеют агрессивный характер и зачастую настолько противоречат действительности, что начинаешь сомневаться в адекватности спикеров», — поделился Ганжара с «Ura.ru».

Отдельно экс-депутат оценил идею по возвращению Крыма, поданную украинским политическим и экономическим экспертом Тарасом Загородним, который предложил возбудить «миллион уголовных дел на каждого россиянина».

Загородний считает, что Украине просто необходимо добиться того, чтобы полуостров причинял России неудобства. По идее эксперта, необходимо возбудить миллион уголовных дел на каждого россиянина, который незаконно пересек крымскую границу, тогда Россия будет вынуждена пойти на переговоры.

Также он отметил, что Киеву необходимо создавать неудобства соседней стране, чтобы пошатнуть ее экономику, поскольку это «единственный способ заставить Россию что-либо делать».

По словам Ганжары, эта инициатива незаконна с точки зрения норм права. Крым воссоединился с Россией в 2014 году на законных основаниях — после проведения соответствующего народного референдума, итоги которого показали, что большинство местных жителей выступили за воссоединение с РФ.

Российское руководство неоднократно подчеркивало, что жители Крыма проголосовали демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал: вопрос Крыма «закрыт окончательно».

В октябре зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская вновь обратилась к украинским властям с призывом оставить претензии на Крым, отметив, что «невозможно вернуть то, что никогда по-настоящему не принадлежало».