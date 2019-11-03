В ГД рассказали о дилемме Трампа после слов Байдена об укреплении позиций РФ в Сирии

Москва, 3 ноября. Территория Сирийской Арабской Республики все больше переходит под контроль законных властей, это происходит благодаря операции России в САР. Таким мнением поделился с журналистами заместитель главы комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Российский депутат указал на то, что позиции США на международной арене могут ослабевать «не потому, что у американского президента Дональда Трампа отсутствует внешняя политика», как ранее заявлял Байден. По мнению Шерина, это происходит по причине кризиса: число военных конфликтов, в которых участвуют американцы, растет параллельно с расходами.

«Перед Трампом стоит серьезная дилемма. США придется постепенно отказываться от наименее выгодных и перспективных для себя проектов. Один из них — Сирия», — объяснил он.

Помимо этого, как выразил уверенность депутат, во время избирательной кампании в США все чаще будут звучать нападки в адрес Трампа, сообщает RT.

Ранее бывший вице-президент США Джо Байден отметил укрепление позиций Москвы и Дамаска в ближневосточном регионе. Он высказал мнение, что у Дональда Трампа нет внешней политики как таковой.

Напомним, 9 октября Генштаб ВС Турции объявил о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» с целью создания там так называемой буферной зоны, которая призвана стать защитным поясом для турецких границ. 17 октября Вашингтон и Анкара достигли соглашения о приостановке антитеррористической операции против курдских боевиков в регионе. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские бандитские формирования покинули район пограничной зоны безопасности.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на сочинской встрече приняли меморандум о взаимопонимании, включающий 10 пунктов. В одном из них отмечалось, что курдским силам дано 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону к югу от турецкой границы. После многочасовой встречи лидеров РФ и Турции руководитель МИД России Сергей Лавров заявил о прекращении военной турецкой операции в САР.