Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов и правилах их употребления

Москва, 3 ноября. Рыбные консервы полезны для здоровья человека, поскольку являются источником полноценного белка, жирных кислот Омега-3, витаминов и минералов. Об этом рассказала врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева.

По ее словам, рыба и морепродукты — важная часть рациона, которой, к сожалению, далеко не всегда уделяют должное внимание. Содержащиеся в рыбе полезные вещества важны для нормальной работы нервной и иммунной, а также сердечно-сосудистой, кроветворной систем.

Помимо этого, как указала Солнцева, рыбные консервы — отличный источник белка, причем больше всего вещества содержится в тунце. Его диетолог рекомендует употреблять людям, ведущим активный образ жизни и старающимся снизить массу тела. Более жирные консервы она посоветовала добавлять в пищу после 40 лет для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Диетолог рассказала также о правилах употребления законсервированной рыбы. Так, Солнцева посоветовала избегать консервы в томатном соусе, с растительным маслом и вкусовыми добавками, а также не солить салат с добавлением рыбы. Дело в том, что всего одна банка может содержать почти суточную норму соли.

«Очень хорошо чередовать в качестве источника полноценного белка пресноводную, а также нежирную морскую рыбу (тунец) и жирную морскую — сайру, лосось, богатые Омега-3 жирными кислотами», — передает ее слова «Аргументы и Факты».

Ранее известный доктор Александр Мясников назвал самую полезную и недорогую рыбу и дал совет по ее приготовлению. По его словам, морская рыба — лучший вариант, поскольку в ней содержатся соль, йод, множество полезных микроэлементов и полезные жиры с Омега-3 и Омега-6. Однако у такой рыбы есть минус – она содержит ртуть, которая может быть опасна плоду, поэтому беременным женщинам не рекомендуют есть такой продукт чаще двух раз в неделю.

Мясников отметил, что стоит выбирать «мелкие рыбешки» — в них нет ртути. Маленькая морская рыба, по его словам, подойдет тем, кто хочет питаться правильно и не тратить много денег. Врач рекомендовал готовить рыбу без жарки и дополнительных жиров.