Шарий назвал сбежавшего с Украины Бабченко «обрюзгшей попрошайкой»

Киев, 3 ноября. Украинский блогер Анатолий Шарий саркастически отреагировал на эмиграцию журналиста Аркадия Бабченко. По его словам, скандальный журналист даже не соизволил поблагодарить недальновидных людей, которые помогали ему донатами. Об этом видеоблогер написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Бабченко спешно покинул страну, даже не прощаясь.

«Хоть бы спасибо сказал тем тупорылым лохам, что его содержали своими донатами. Сорокалетняя обрюзгшая попрошайка отправилась просить посидеть на шеях европейских налогоплательщиков», — посмеялся Шарий.

Ранее киевский журналист Евгений Киселев сообщил, что его коллега по цеху Бабченко покинул Украину. О бегстве Бабченко он рассказал в своем авторском шоу, позже подтвердив эти сведения на своей странице в Facebook. По словам Киселева, Бабченко уехал «то ли в Эстонию, то ли в Финляндию».

В мае 2019 года после поражения пятого главы Украины Петра Порошенко на президентских выборах СМИ сообщили, что Бабченко уехал из приютившей его страны. Согласно данным Федерального агентства новостей, запросившего информацию в дипломатическом ведомстве РФ, журналист находился в Норвегии, куда бежал, опасаясь преследования со стороны нового руководства Украины, но не подавал обращения с просьбой о предоставлении политического убежища.

Напомним, в мае 2018 года украинские СМИ сообщили, что Бабченко застрелили в подъезде его собственного дома. На следующий день «оживший» Бабченко внезапно появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины (СБУ). Как пояснили в украинском ведомстве, инсценировка была частью некой спецоперации. Российские и западные власти резко осудили постановку, назвав это частью войны в медиапространстве.