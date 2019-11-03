Медведев поздравил Градского с юбилеем

Москва, 3 ноября. Глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем народного артиста РФ Александра Градского и отметил невероятную энергию и внутреннюю свободу певца. Телеграмма размещена на сайте Кабмина.

В воскресенье мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор и один из основоположников русского рока отмечает 70-летие.

«И в жизни, и в творчестве вы выбираете только собственный путь. Очень важно, что при вашей поддержке в мир музыки пришли многие молодые исполнители», — подчеркнул в телеграмме Медведев.

Премьер-министр обратил внимание, что телевизионные проекты, в которых принимает участие Градский, помогают талантливым исполнителям и композиторам в полной мере раскрыть свои способности и завоевать любовь зрителей.

Градский (до 14 лет носил фамилию отца — Фрадкин) родился в Копейске Челябинской области. Большое влияние на развитие будущего музыканта оказала его мать, выпускница ГИТИСа Тамара Градская. В 1974 году он окончил факультет академического пения ГМПИ имени Гнесиных, обучался также в Московской консерватории по классу композиции.

В 1976 году Градский записал композицию Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Как молоды мы были» для фильма «Моя любовь на третьем курсе». Песня стала лауреатом фестиваля «Песня-77» и по сей день является «визитной карточкой» певца.

С 2012 по 2015 год исполнитель принимал участие в знаменитом телепроекте «Голос» на Первом канале в качестве наставника. В сентябре 2017 года он снова появился в шоу. В 2013 году вышла первая книга о музыканте под названием «Александр Градский. The Голос». Как впоследствии признавался певец, участие в проекте существенно облегчило ему задачу поиска артистов в труппу под названием «Градский Холл», открывшуюся в 2015 году.

Ранее на шоу произошел интересный случай — исполнитель из Белоруссии Руслан Алехно, выступавший на международном конкурсе Евровидение, провалился во время слепого прослушивания. Певец после признался, что ничего не ждал от проекта и пришел только ради выступления.