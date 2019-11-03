Вильнюс, 3 ноября. Дислоцированные в Прибалтике военные НАТО пожаловались на звонки от «русских ботов». О том, что коварные неизвестные «с русским акцентом» якобы терроризируют жен и подруг голландских летчиков, сообщило датское издание Jyllands-Posten.

По данным автора статьи, «русские боты» на плохом английском интересуются у женщин, чем в Прибалтике занимается их муж или партнер и «не пора ли ему убраться домой». Более того, нападкам якобы подвергаются и британские военные в Эстонии. Они, как утверждается в материале, получают СМС-сообщения со словами «Мы следим за тобой».

Эту информацию уже прокомментировала датский министр обороны Трине Брамсен. Она назвала звонки семьям военных «циничным нарушением всяких соглашений по защите гражданских лиц» и заверила, что защита близких военных НАТО будет усилена. В свою очередь глава оперативного отдела вооруженных сил Дании полковник Йенс Вид Лёнборг призвал относиться к таким инцидентам максимально серьезно.

В статье Jyllands-Posten также сообщается, что семьи военных из Дании такие звонки не получали, однако несколько раз действия неизвестных злоумышленников «были направлены непосредственно против дислоцированных в Прибалтике солдат из Королевства». В частности, был взломан смартфон одного из солдат: гаджет начал совершать самостоятельные действия. Два других военнослужащих едва не стали жертвами фишинга (интернет-мошенничество, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей. — Прим. ФАН).

В июне этого года телеканал 360 сообщал о других обвинениях в адрес неведомых «русских ботов» в США. Тогда кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис обвинила «русских ботов» в неповиновении американских футболистов, преклоняющих колени во время исполнения гимна США в знак протеста против жестокости полиции к темнокожему населению. По словам Харрис, именно «русские боты» тестируют разные подходы, чтобы столкнуть американцев лбами и заставить их обвинять друг друга», и на этот раз, по ее мнению, они использовали расовую тему.

Тема вмешательства «русских хакеров» усиленно эксплуатировалась Демократической партией и ранее, достигнув апогея после провала президентских выборах кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Она и ее сторонники обвинили занявшего пост лидера страны Дональда Трампа в сговоре с Россией.

Расследованием мнимого вмешательства Москвы целых два года занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер, истратив на это миллионы долларов американских налогоплательщиков. Итоги он опубликовал 18 апреля. В представленном докладе спецпрокурор признался, что подозрения о связи Трампа с Россией подтвердить не удалось. Месяцем ранее в Сети всплыла неудобная правда о провальном расследовании Мюллера. Местный портал Zerohedge выяснил, что Мюллер был нанят Демократической партией, которая надеялась, что он докажет «сговор» Трампа с Россией, после чего они смогут подвергнуть Трампа импичменту, снять с должности и заменить вице-президентом Майком Пенсом.

Но, к большому сожалению демократов, Мюллер два года просто обманывал американскую общественность, причем на ее же кровные. Интересно, что этот материал Zerohedge предлагал всем ключевым СМИ США, однако издания отказались публиковать его.