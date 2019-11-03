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Военные НАТО пожаловались на звонки от «русских ботов»

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Военные НАТО пожаловались на звонки от «русских ботов»

Вильнюс, 3 ноября. Дислоцированные в Прибалтике военные НАТО пожаловались на звонки от «русских ботов». О том, что коварные неизвестные «с русским акцентом» якобы терроризируют жен и подруг голландских летчиков, сообщило датское издание Jyllands-Posten.

По данным автора статьи, «русские боты» на плохом английском интересуются у женщин, чем в Прибалтике занимается их муж или партнер и «не пора ли ему убраться домой». Более того, нападкам якобы подвергаются и британские военные в Эстонии. Они, как утверждается в материале, получают СМС-сообщения со словами «Мы следим за тобой».

Эту информацию уже прокомментировала датский министр обороны Трине Брамсен. Она назвала звонки семьям военных «циничным нарушением всяких соглашений по защите гражданских лиц» и заверила, что защита близких военных НАТО будет усилена. В свою очередь глава оперативного отдела вооруженных сил Дании полковник Йенс Вид Лёнборг призвал относиться к таким инцидентам максимально серьезно.

В статье Jyllands-Posten также сообщается, что семьи военных из Дании такие звонки не получали, однако несколько раз действия неизвестных злоумышленников «были направлены непосредственно против дислоцированных в Прибалтике солдат из Королевства». В частности, был взломан смартфон одного из солдат: гаджет начал совершать самостоятельные действия. Два других военнослужащих едва не стали жертвами фишинга (интернет-мошенничество, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей. — Прим. ФАН).

Военные НАТО пожаловались на звонки от «русских ботов»

В июне этого года телеканал 360 сообщал о других обвинениях в адрес неведомых «русских ботов» в США. Тогда кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис обвинила «русских ботов» в неповиновении американских футболистов, преклоняющих колени во время исполнения гимна США в знак протеста против жестокости полиции к темнокожему населению. По словам Харрис, именно «русские боты» тестируют разные подходы, чтобы столкнуть американцев лбами и заставить их обвинять друг друга», и на этот раз, по ее мнению, они использовали расовую тему.

Тема вмешательства «русских хакеров» усиленно эксплуатировалась Демократической партией и ранее, достигнув апогея после провала президентских выборах кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Она и ее сторонники обвинили занявшего пост лидера страны Дональда Трампа в сговоре с Россией.

Военные НАТО пожаловались на звонки от «русских ботов»

Расследованием мнимого вмешательства Москвы целых два года занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер, истратив на это миллионы долларов американских налогоплательщиков. Итоги он опубликовал 18 апреля. В представленном докладе спецпрокурор признался, что подозрения о связи Трампа с Россией подтвердить не удалось. Месяцем ранее в Сети всплыла неудобная правда о провальном расследовании Мюллера. Местный портал Zerohedge выяснил, что Мюллер был нанят Демократической партией, которая надеялась, что он докажет «сговор» Трампа с Россией, после чего они смогут подвергнуть Трампа импичменту, снять с должности и заменить вице-президентом Майком Пенсом.

Но, к большому сожалению демократов, Мюллер два года просто обманывал американскую общественность, причем на ее же кровные. Интересно, что этот материал Zerohedge предлагал всем ключевым СМИ США, однако издания отказались публиковать его

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