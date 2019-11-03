Польша обеспокоилась стремлением Макрона наладить отношения с Россией

Москва, 3 ноября. Приверженность президента Франции Эммануэля Макрона курсу на тесное сотрудничество с Россией подорвет единство внутри Евросоюза по ряду вопросов, в том числе и действующих санкций. Такое опасение выразили в Польском правительственном институте международных отношений (PISM).

Польские аналитики обеспокоились стремлением властей Франции наладить отношения с Москвой.

«Если Макрон продолжит в одностороннем порядке реализовывать курс на нормализацию отношений с Россией, не консультируясь с партнерами по ЕС, это может привести к возникновению между государствами-членами новых, более острых разногласий касательно политики в отношении России», — отмечается в бюллетене PISM, передает RT.

В конечном счете, уверены в PISM, единство ЕС в вопросе действующих санкций может быть подорвано.

По мнению специалистов аналитического центра, французский лидер стремится укрепить сотрудничество с РФ прежде всего с целью противодействия растущему влиянию Китая в Европе. То есть стратегия главы Пятой республики может заключаться в том, чтобы не допустить дальнейшего сближения Москвы и Пекина через улучшение отношений между ЕС и Россией.

В документе также отмечается, что Париж заинтересован в получении союзника в лице Москва, чтобы выйти победителем в решении ряда кризисов за пределами Европы, включая сирийский конфликт.

Кроме того, полагают польские специалисты, благодаря сотрудничеству с Россией Макрон рассчитывает получить также экономические выгоды, нарастить объем двусторонней торговли и поднять личный рейтинг во Франции.

По мнению заведующего Центром этнополитических конфликтов Института Европы РАН Павла Канделя, Макрон действительно осознает роль России в решении глобальных задач. Эксперт отмечает, что глава Франции претендует на лидерство в ЕС, и в этом плане, безусловно, рассматривает отношения с РФ.

Напомним, в конце августа французский лидер заявил, что эпоха гегемонии Запада в мире подходит к концу. По мнению Макрона, причиной этому становится, в частности, «укрепление новых держав», вытесняющих США с главенствующих позиций, — Китая и России.

Кроме того, глава Франции отмечал, что видит у России европейское будущее. Также он выступил за создание новой архитектуры европейской безопасности вместе с Россией, на что указали и авторы бюллетеня.