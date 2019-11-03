В Киеве рассказали, кто из коррупционеров будет арестован после Дубневича

На днях Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины определил нардепу Ярославу Дубневичу, подозреваемому в хищении госсредств на сумму 93 млн гривен, меру пресечения в виде залога в размере 100 млн гривен. Несмотря на то, что на этот раз реальная «посадка» не состоялась, киевские политологи уверены, что «охота на коррупционеров времен Петра Порошенко» в стране продолжится. Как заявил аналитик Алексей Якубин, это еще и ответ Порошенко со стороны новой власти на организуемый им «Штайнмайер-майдан». Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Несмотря на то, что население Украины ждет от «Зе-команды» жестких мер, ВАКС отклонил ходатайство генпрокурора Руслана Рябошапки, и не стал сажать Дубневича в СИЗО. Зато обязал его выплатить за свою свободу 100 млн гривен (более 4 млн долларов). Депутату инкриминируют преступление по статье «Присвоение или растрата имущества». По данным следствия, Дубневич лоббировал выделение десятков миллионов гривен из бюджета «Укрзализныци» на закупку товаров у подконтрольных ему структур. Финансовые потери страны от «схемы» депутата составили более 93 млн гривен.

Ранее тот же ВАКС арестовал на 60 суток экс-заместителя главы СНБО Олега Гладковского — также с возможностью внести залог. Гладковский отсидел всего пару дней и, внеся 400 тысяч гривен, вышел на свободу без возможности покинуть Украину. Ему вменяют использование служебного положения в интересах своей компании «Богдан моторс». По мнению политолога Алексея Якубина, «посадок» или серьезных «ударов гривной» по карманам топ-чиновников режима Порошенко стоит ожидать в самом ближайшем будущем.

«Ситуации с Гладковским и Дубневичем возникли потому, что новая власть еще весной дала людям обещания «посадить» топ-чиновников, — напоминает Якубин. — Но сегодня на дворе глубокая осень, и у общества возникало все больше вопросов по поводу крупных махинаций, совершенных в стране в последние годы. Ведь к власти пришли новые люди, а обещанных «посадок» все не было. Также не было попыток финансового и законодательного аудита органов власти и ключевых министерств. В итоге новая власть увидела, что у нее падают рейтинги, поскольку она не выполняет обещания».

По мнению аналитика, за новыми властными хлопотами в команде украинского президента Владимира Зеленского только осенью вспомнили об обещаниях организовать «посадки» и решили устроить ряд показательных процессов.

«Сначала активный процесс начался по [депутату Рады Сергею] Пашинскому, затем — по Гладковскому, и вот теперь по Дубневичу, — заметил эксперт. — В обществе был запрос и на «посадку» экс-нардепа от «Блока Петра Порошенко» Игоря Кононенко. Но Кононенко сначала задержали в аэропорту Борисполь, а потом, по неизвестным причинам, выпустили из страны, после чего он исчез. Больше таких промахов власть себе позволить не может».

По мнению Якубина, у Зеленского пристально следят за рейтингами и знают, что для сохранения уровня доверия граждан мало говорить, нужно действовать, много и эффективно.

«Все это происходит на фоне огромных проблем с социальной политикой на Украине, на фоне того, что тарифы на газ и тепло из-за зимнего роста цен на топливо вскоре снова придется повышать. И что средние зарплаты украинцев в ближайшее время расти практически не будут. Все это отражено в бюджете-2020, который по основным параметрам остался почти таким же, как при премьере Владимире Гройсмане», — отметил Якубин.

По словам аналитика, громкие расследования должны показать, что новая власть «всерьез взялась» за чиновников эпохи Порошенко. В «команде Зе» прекрасно знают, что за массовыми протестами радикалов, за политическими спекуляциями вокруг «формулы Штайнмайера» стоит Петр Порошенко и его окружение. Поэтому вскоре «охота на коррупционеров» может распространиться на многих персонажей из ближайшего окружения экс-президента и даже на него самого, говорит Якубин.

«Сейчас мы видим своеобразное «тестирование» работы антикоррупционных органов. Для Зеленского крайне важен его рейтинг. Поэтому все расследования против «коррупционеров из старой элиты» должны быть доведены до суда, — считает Якубин. — Говоря о том, «кто будет следующим», нужно смотреть, чьи имена вызывают наибольший негатив у украинцев. Это экс-глава СНБО Александр Турчинов, экс-спикер парламента Андрей Парубий, не исключаю, что может дойти дело и до самого Порошенко. Поэтому экс- президент активно участвует в организации протестных акций. Его цель — не дать новой власти шанс обвинить себя в десятках экономических преступлений. Как только его попытаются задержать, то подконтрольные Порошенко СМИ тут же заявят о «политическом преследовании». Порошенко пытается прикрыть свои миллиардные экономические преступления упреждающими политическими шагами. Как долго ему это будет удаваться — посмотрим».

По поводу экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и экс-генпрокурора Юрия Луценко политолог заявил — вероятность «посадок» есть и для них, но достать их будет нелегко.

«Юрий Луценко не просто так уехал в Лондон, у него наверняка была информация о возможном задержании, — считает Якубин. — Сейчас идут активные разборки вокруг «ПриватБанка», и Гонтарева пытается себя позиционировать как «жертва олигархической борьбы». Она уверяет, что «на Украине ее жизни угрожает опасность», и отчаянно пытается получить политическое убежище в Британии. Скорее всего, против нее уголовные расследования могут начаться заочно. В целом, если власть под руководством Зеленского не использует те огромные возможности, которые у нее есть сейчас, то потом ей будет сложно объяснить украинцам, почему все громкие процессы против бывших топ-чиновников «ушли в песок»».

Якубин констатировал, что новому генпрокурору Рябошапке, а также другим высокопоставленным силовикам будет непросто дотянуться до тех соратников Порошенко, которые уже успели бежать из страны.