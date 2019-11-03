Бастрыкин взял на контроль расследование зверских преступлений подростков в Забайкалье



Москва, 3 ноября. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об групповом изнасиловании женщины и убийстве мужчины тремя подростками в Забайкалье. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Петренко уточнила, что в настоящее время по распоряжению Бастрыкина в регион направлена группа опытных сотрудников центрального аппарата СК для расследования этого дела.

Напомним, трагедия произошла в Кыринском районе Забайкальского края 27 октября. По данным следствия, один 15-летний и двое 16-летних подростков ворвались в частный дом, где изнасиловали женщину и жестоко избили 40-летнего мужчину. Пострадавший скончался от нанесенных травм.

Всех троих несовершеннолетний арестовали и предъявили обвинения в изнасиловании и избиении до смерти. В суде следователи ходатайствовали о заключении двоих подростков под стражу, а третьего — под домашний арест. Кроме того, в рамках расследования данного дела СК проверит работу органов системы профилактики Кыринского района. По имеющимся данным, двое обвиняемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности, уточняет телеканал 360.