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Бастрыкин взял на контроль расследование зверских преступлений подростков в Забайкалье

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Бастрыкин взял на контроль расследование зверских преступлений подростков в Забайкалье
Москва, 3 ноября. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об групповом изнасиловании женщины и убийстве мужчины тремя подростками в Забайкалье. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. 

Петренко уточнила, что в настоящее время по распоряжению Бастрыкина в регион направлена группа опытных сотрудников центрального аппарата СК для расследования этого дела. 

Напомним, трагедия произошла в Кыринском районе Забайкальского края 27 октября. По данным следствия, один 15-летний и двое 16-летних подростков ворвались в частный дом, где изнасиловали женщину и жестоко избили  40-летнего мужчину. Пострадавший скончался от нанесенных травм. 

Всех троих несовершеннолетний арестовали и предъявили обвинения в изнасиловании и избиении до смерти. В суде следователи ходатайствовали о заключении двоих подростков под стражу, а третьего — под домашний арест. Кроме того, в рамках расследования данного дела СК проверит работу органов системы профилактики Кыринского района. По имеющимся данным, двое обвиняемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности, уточняет телеканал 360.

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