The Hollywood Reporter назвал самых популярных актеров и актрис в США

Нью-Йорк, 3 ноября. Американская актриса кино, телевидения и озвучивания Дженнифер Энистон стала самой популярной личностью среди артистов в США. Звезда заняла первое место в рейтинге, опубликованном журналом The Hollywood Reporter.

Список по заказу издания составила аналитическая компания MVPindex. Эксперты изучали предпочтения пользователей таких социальных сетей, как Instagram, Facebook, Twitter и YouTube за календарную неделю, завершившуюся 29 октября.

С первого места в рейтинге Энистон сместила актера Дуэйна Джонсона по прозвищу «Скала», ему досталось второе место. В тройку лидеров вошла также американская актриса Лили Рейнхарт, известная по роли Бетти Купер в телесериале «Ривердэйл».

Первую пятерку замкнули коллега Рейнхарт по сериалу Камила Мендес и бывшая модель Гэбриэл Юнион. Далее по списку идут Джордж Такей, Мэделин Петш, Приянка Чопра, Нина Добрев и Эмили Ратаковски.

Энистон, совсем недавно создавшая аккаунт в Instagram, сразу же побила мировой рекорд, пишет «Газета.ru». На профиль звезды подписалось более миллиона человек за 5 часов 16 минут с момента создания. Первой актриса выложила фотографию воссоединения всех актеров культового «Друзья», которому, как отмечает «Ридус», в этом году исполнилось 25 лет. Вторым опубликовала «пост-извинение» за сбой работы социальной сети, а в третьей публикации показала фото из детства и аналогичный ему современный снимок.

Напомним, на днях стали известны первые актеры, выдвинутые на получение главной американской кинематографической премии «Оскар». Своих кандидатов назвали киностудии Sony и A24, а также стриминговая платформа Netflix. В список попали, например, Леонардо Ди Каприо, который может получить награду за главную мужскую роль в фильме «Однажды… в Голливуде», и Брэд Питт — за роль второго плана в этой же картине Квентина Тарантино.