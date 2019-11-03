Певица Валерия опубликовала новое фото без макияжа после бессонной ночи

Москва, 3 ноября. Российская эстрадная исполнительница Валерия выложила в своем Instagram-аккаунте фотографию после бессонной ночи, чем приятно порадовала фолловеров. На снимке певица запечатлена, как предположила одна группа поклонников, без макияжа.

По словам артистки, до этого она практически не спала, потому что работает в настоящее время в тяжелом гастрольном графике.

«Еще одна бессонная ночь — переезд из Кирова в Ижевск. Сегодня десятый концерт тура», — оставила подпись певица под фотоснимком.

Кроме того, Валерия обратила внимание на то, что общение с фанатами доставляет ей огромное удовольствия.

Пользователи Сети пришли в восторг от фото певицы без мейкапа. Они отметили, что артистка выглядит отлично, несмотря на плотный график.

«С таким графиком и так выглядеть — вы молодец!» — подбодрили певицу участники дискуссии.

Впрочем, нашлись и те, кто не согласился со словами поклонников про то, что певица запечатлена без макияжа. Наблюдательные фолловеры указали на то, что мейкап на лице певицы все же присутствует.

«Это прикол! На лице тонна тональника, тени, подводка, губы накрашены — и без макияжа», — возмутилась участница обсуждения под ником valovaelena4.

Ранее Валерия показала, как тренирует дикцию при помощи пробки от шампанского.

В начале сентября текущего года Валерия в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как потеряла ребенка от музыкального продюсера Иосифа Пригожина. По словам певицы, они с супругом планировали совместных детей. Как отмечает «Газета.Ru», на втором месяце беременности Валерия, не зная о своем интересном положении, лечила грипп сильными препаратами.