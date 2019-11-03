Пенсионерка сгорела в частном доме в Кемерово

Кемерово, 3 ноября. Пенсионерка погибла при пожаре в частном доме в Кемерово, сообщили в пресс-службе МЧС России по Кемеровской области.

Пожар произошел в ночь на 2 ноября на Таврической улице. Спасателям о возгорании сообщили соседи, на место происшествия прибыли 27 сотрудников МЧС.

Огонь потушили в течение 40 минут, но спасти 67-летнюю хозяйку дома не удалось. Ее тело извлекли из-под завалов, останки передали судмедэкспертам для установления причины смерти.

Как отмечает «Газета Кемерова», причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, что в частном доме в Рязанской области произошел пожар. На пепелище нашли тела трех малолетних детей.